Ukraine nói đã thống nhất văn kiện quân sự riêng với Mỹ 04/01/2026 06:16

(PLO)- Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrii Hnatov cho biết Kiev đã thống nhất một văn kiện quân sự riêng biệt với Mỹ và đang tìm kiếm thoả thuận tương tự với châu Âu.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine - ông Andrii Hnatov hôm 3-1 cho biết các quan chức quân sự nước này đã thống nhất với các đồng nghiệp Mỹ về một văn kiện quân sự song phương riêng biệt, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Công tác song phương với Mỹ thực sự đã được tiến hành ở cấp bộ tổng tham mưu. Một văn kiện quân sự đã được thống nhất” - ông Hnatov nói.

Trong cuộc họp báo ngày 3-1, ông Hnatov và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsya đã cập nhật kết quả cuộc họp sáng cùng ngày giữa các quan chức Ukraine với các cố vấn an ninh quốc gia của các nước châu Âu và đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Kiev (Ukraine).

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrii Hnatov (trái) và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsya (giữa) trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 3-1. Ảnh: UKRINFORM

Ông Hnatov cho biết thêm rằng văn kiện quân sự này gồm 4 phần và 4 phụ lục. Tất cả các phần này đều đề cập việc hỗ trợ Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine, việc cung cấp trang thiết bị và khôi phục, hiện đại hóa lực lượng này.

Ông Hnatov nhấn mạnh rằng đây là một “thoả thuận song phương”, trong đó làm rõ công tác giám sát việc tuân thủ các thoả thuận liên quan và phản ứng có thể xảy đến nếu phát hiện một trong hai bên vi phạm thoả thuận.

Mỹ chưa lên tiếng về văn kiện quân sự song phương với Ukraine.

Ông Hnatov cho biết “hiện nay, công việc tương tự đang được tiến hành với các nước đối tác khác, và một trong những phần của văn kiện là các hoạt động của ‘Liên minh Thiện chí’” – nhóm các quốc gia phương Tây ủng hộ tiếp tục viện trợ cho Kiev.

“Không ai gây áp lực lên Ukraine trong phiên họp sáng nay [3-1 tại Kiev]. Các văn kiện được soạn thảo theo cách mà cho đến nay vẫn không vi phạm các nguyên tắc về trật tự hiến pháp và chủ quyền của Ukraine” - Thứ trưởng Ngoại giao Kyslystya nhấn mạnh.

Ông Kyslytsya cho biết rằng ngay sau cuộc họp tại Kiev của các cố vấn an ninh quốc gia, các lãnh đạo của “Liên minh Thiện chí” cũng họp tại Paris (Pháp) từ ngày 3-1.

Ông Kyslystya nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ xem xét tài liệu đã được các cố vấn an ninh quốc gia thảo luận ở Kiev và dự kiến trong ngày 6-1 sẽ “thông qua về mặt chính trị các yếu tố chính” của các văn kiện này.

Tối cùng ngày 3-1, Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo trên Facebook rằng một khối tham vấn chính trị-quân sự giữa Ukraine và các đối tác châu Âu đã bắt đầu họp tại Kiev.

Ở phía Ukraine có sự tham gia của Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Giám đốc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Oleh Ivaniushchenko và Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk.

“Cùng với các đối tác châu Âu, chúng tôi sẽ thảo luận về tình hình an ninh, đánh giá mối đe dọa và các điều kiện chính trị cần thiết để đưa ra các quyết định tiếp theo. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ các phương pháp tiếp cận giữa các thành tố quân sự, tình báo và chính trị” - ông Umerov viết.