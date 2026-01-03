Chiến sự Nga - Ukraine 3-1: Nga oanh tạc quy mô lớn, đáp trả ‘cuộc tấn công khủng bố’ từ Ukraine; Ukraine thay loạt vị trí quan trọng quốc phòng 03/01/2026 07:35

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục với các đòn không kích quy mô lớn từ Nga; Tình báo Ukraine nói Nga chuẩn bị ‘hành động khiêu khích vũ trang’; Moscow kêu gọi LHQ lên án vụ tấn công ở Kherson.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích ác liệt trong suốt tuần.

Nga oanh tạc quy mô lớn, tuyên bố đáp trả ‘cuộc tấn công khủng bố’ từ Ukraine

Ngày 2-1, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công nhóm nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong Ukraine, theo đài RT.

Bộ này nói rằng vụ oanh tạc là để đáp trả “các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga”.

Theo thông báo, các loại vũ khí có độ chính xác cao, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Các mục tiêu của các cuộc tấn công bao gồm các cơ sở sản xuất UAV tầm xa của Ukraine và các địa điểm phóng UAV. Các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp điện cho các tổ hợp này cũng bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng các cuộc tấn công cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông và cảng biển được lực lượng Kiev sử dụng, các kho vũ khí và nhiên liệu, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cũng theo bộ này, quân đội Nga trong tuần qua đã giành quyền kiểm soát 9 cộng đồng ở Kharkiv, Zaporizhzhia và Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine và 1.662 UAV trong tuần qua.

Theo RT, “cuộc tấn công khủng bố” mà Nga đề cập gồm vụ tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Novgorod hôm 28-12-2025 và vụ không kích tại một quán cà phê và khách sạn ở làng Khorly thuộc vùng Kherson mà Nga đang kiểm soát vào đêm 31-12-2025.

Ukraine bác bỏ các cáo buộc tấn công vào hạ tầng dân sự.

Chính quyền các địa phương ở Ukraine ngày qua tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng lực lượng Nga đã phóng tên lửa tấn công một khu dân cư ở TP Kharkiv, khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 31 người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin rằng đã có 104 cuộc giao tranh dọc theo chiến tuyến trong ngày 2-1, trong đó khu vực Pokrovsk và Huliaipole là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất.

Tình báo Ukraine: Nga chuẩn bị dàn dựng ‘hành động khiêu khích vũ trang’

Ngày 2-1, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cảnh báo rằng Nga có thể đang chuẩn bị “một hành động khiêu khích quy mô lớn gây thương vong” như một phần trong nỗ lực phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, theo Kyiv Independent.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine dự đoán với “xác suất cao” rằng các cơ quan đặc nhiệm Nga có thể đang lên kế hoạch cho một hành động khiêu khích vũ trang, dự kiến ​​diễn ra vào đêm trước hoặc chính ngày lễ Giáng sinh theo lịch Julian, ngày 7-1.

Hành động khiêu khích tiềm tàng này có thể xảy ra tại một công trình tôn giáo hoặc các địa điểm có ý nghĩa biểu tượng cao, ở Nga hoặc tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng, cơ quan này dự báo.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại cho rằng Nga dự kiến ​​sẽ tìm cách làm giả bằng chứng về sự liên quan của Ukraine bằng cách để lại các mảnh vỡ của UAV tấn công do phương Tây sản xuất tại hiện trường vụ khiêu khích.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga kêu gọi LHQ lên án vụ tấn công ở Kherson

Ngày 2-1, Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) và các Tổ chức quốc tế khác ở Geneva - ông Gennady Gatilov nói rằng Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) cần nhanh chóng lên án hành động khủng bố tại vùng Kherson khiến 24 người thiệt mạng.

“Vào đêm giao thừa, chính quyền do [Tổng thống Volodymyr] Zelensky lãnh đạo đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV trang bị vũ khí nhắm vào thường dân ở làng Khorly, vùng Kherson” - ông Gatilov nói.

“Chúng tôi kêu gọi Cao ủy Nhân quyền LHQ - ông Volker Turk và Văn phòng của ông (OHCHR) lên án công khai và càng sớm càng tốt vụ tấn công khủng bố tàn bạo tại vùng Kherson” - theo nhà ngoại giao Nga.

Ông Gatilov nhấn mạnh rằng “che giấu thảm kịch này sẽ tương đương với việc công khai đồng lõa”.

OHCHR trước đó đã kêu gọi một “cuộc điều tra khách quan” về vụ việc.

Ukraine thay loạt vị trí quan trọng trong ngành quốc phòng

Ngày 2-1, Tổng thống Zelensky thông báo rằng Trung tướng Serhii Deineko sẽ được thay thế khỏi vị trí người đứng đầu Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, theo Kyiv Independent.

Trung tướng Serhii Deineko - người đứng đầu Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine. Ảnh: PRAVDA

Ông Zelensky nói rằng Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sẽ trình lên ông Zelensky danh sách các ứng cử viên tiềm năng “trong thời gian tới”.

“Dưới sự lãnh đạo của ông Serhii Deineko, Lực lượng Biên phòng Nhà nước đã trải qua quá trình phát triển và tăng cường đáng kể trong 6 năm qua” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Cùng ngày, tổng thống Ukraine thông báo bổ nhiệm ông Oleh Ivashchenko, hiện là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại, làm người đứng đầu tình báo quân sự Ukraine (HUR), thay ông Kyrylo Budanov.

Trước khi công khai xác nhận người đứng đầu HUR mới, ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng ông đã có cuộc gặp với ông Ivashchenko, trong đó họ thảo luận về các mối đe dọa hiện tại, tình hình chung của đất nước và các bước tiếp theo nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Nga.

“Kể từ hôm nay, ông Oleh Ivashchenko sẽ tiếp tục phục vụ nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ nhằm hạn chế tiềm lực quân sự của Nga trong vị trí của ông ấy tại cơ quan tình báo quân sự Ukraine” - Tổng thống Zelensky viết trên Telegram.

Đáng chú ý, ông Zelensky cũng cho biết sẽ đề cử ông Mykhailo Fedorov - phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng chuyển đổi số - làm bộ trưởng quốc phòng.