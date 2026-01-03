Ông Zelensky bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng thống, đề cử bộ trưởng quốc phòng mới 03/01/2026 05:20

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Tổng thống, đề cử một ứng viên cho vị trí bộ trưởng quốc phòng, đồng thời cho biết sẽ còn nhiều thay đổi ở các vị trí khác.

Ngày 2-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine - ông Kyrylo Budanov làm Chánh Văn phòng Tổng thống, đồng thời đề cử một chuyên gia về máy bay không người lái (UAV) và số hóa giữ chức bộ trưởng quốc phòng, theo hãng tin Reuters.

Các bổ nhiệm và đề cử được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tìm cách củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Ông Kyrylo Budanov - người vừa được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: AFP

Việc đưa ông Budanov, một cựu binh từng được trao nhiều huân chương và được người dân Ukraine kính trọng, vào vị trí Chánh Văn phòng Tổng thống đánh dấu sự thay đổi so với thông lệ, khi chức vụ này trước đây thường do một nhân vật dân sự phụ trách chính trị đối nội đảm nhiệm.

Ông Budanov (39 tuổi) sẽ thay thế ông Andriy Yermak - người thân cận lâu năm của ông Zelensky và là nhân vật quyền lực gây nhiều tranh cãi đã từ chức vào tháng 11-2025 sau một bê bối tham nhũng.

Tổng thống Zelensky kỳ vọng việc bổ nhiệm này sẽ giúp khôi phục niềm tin vào vai trò lãnh đạo của ông cũng như các thể chế nhà nước trong thời điểm đặc biệt khó khăn, khi Nga đang tiến công trên chiến trường và Mỹ gây sức ép buộc Ukraine sớm kết thúc chiến tranh.

Ông Budanov sau đó ra tuyên bố rằng ông đã chấp nhận việc bổ nhiệm và sẽ tập trung vào “an ninh chiến lược của nhà nước chúng ta”.

Trong khi đó, việc ông Zelensky đề cử ông Mykhailo Fedorov làm bộ trưởng quốc phòng cho thấy tầm quan trọng của UAV và công nghệ cao trong nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Ông Fedorov hiện giữ chức phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng chuyển đổi số.

Ông Mykhailo Fedorov - người được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine. Ảnh: KYIV POST

Viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết Ukraine “cần tập trung nhiều hơn” vào an ninh, quân sự và ngoại giao.

“Ông Kyrylo có kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực này và đủ bản lĩnh để mang lại kết quả” - nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Phát biểu sau đó trong thông điệp video tối 3-1, ông Zelensky nhấn mạnh các kỹ năng của ông Fedorov là then chốt để bảo đảm năng lực phòng thủ hiệu quả.

Theo vị tổng thống, ông Fedorov “tham gia rất sâu vào sáng kiến ‘tuyến UAV’ và làm việc cực kỳ hiệu quả trong việc số hóa các dịch vụ và quy trình của nhà nước”.

Việc đề cử ông Fedorov còn cần quốc hội phê chuẩn. Ông sẽ thay thế ông Denys Shmyhal - người đang được đề nghị đảm nhận một vị trí mới trong chính phủ.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết sẽ đề cử người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại hiện nay là Oleh Ivashchenko làm lãnh đạo mới của tình báo quân sự, đồng thời thay thế người đứng đầu lực lượng biên phòng.

Ông Zelensky cho biết sẽ còn thêm nhiều thay đổi khác.