Loạt diễn biến quan trọng vụ tấn công lễ đón năm mới ở Kherson 03/01/2026 05:34

(PLO)- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại trước các báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dân thường tại lễ đón năm mới ở Kherson.

Ukraine ngày 2-1 bác cáo buộc của Nga rằng Kiev, với sự hỗ trợ của tình báo Anh và châu Âu, đã tấn công vào một quán cà phê và một khách sạn ở làng Khorly (Kherson) vào đêm 31-12-2025.

Ủy ban Điều tra Nga trước đó cho biết vụ việc đã khiến 27 người thiệt mạng. Ít nhất một máy bay không người lái (UAV) mang theo hỗn hợp gây cháy đã tấn công vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Kherson.

LHQ quan ngại về vụ tấn công ở Kherson

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ quan ngại trước các báo cáo về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào dân thường tại lễ đón năm mới ở tỉnh Kherson, người phát ngôn của ông Guterres - ông Stephane Dujarric nói với hãng thông tấn RIA Novosti ngày 2-1.

“Ngài Tổng thư ký vẫn hết sức quan ngại trước số lượng thương vong dân sự ngày càng tăng và việc phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu” - ông Dujarric nói.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS / LEV RADIN

“Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị cấm theo luật pháp quốc tế. Dù xảy ra ở đâu, những hành động này đều không thể chấp nhận và cần phải chấm dứt” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Theo ông Dujarric, LHQ không thể bình luận về các chi tiết cụ thể của vụ việc do các đại diện của tổ chức này chưa tiếp cận được hiện trường.

Trước đó trong ngày, viết trên mạng xã hội X, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đã kêu gọi một “cuộc điều tra khách quan” về vụ việc.

“Chúng tôi lo ngại trước các báo cáo về một cuộc tấn công vào đêm Giao thừa tại Khorly, tỉnh Kherson, gây thương vong cho dân thường, trong đó có trẻ em, điều này đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế” - tuyên bố nêu rõ.

Theo giới chức Nga, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có ít nhất 100 dân thường, bao gồm khách và nhân viên, ở bên trong địa điểm tại làng Khorly. Các điều tra viên cho biết đã phát hiện mảnh vỡ của nhiều UAV tại hiện trường.

Ủy ban Điều tra Nga cam kết sẽ đưa tất cả những kẻ đứng sau “hành vi khủng bố” này ra trước công lý.

Đại sứ Nga tại LHQ Gennady Gatilov ngày 1-1 cho rằng cuộc tấn công nhằm “đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại của Ukraine trên tiền tuyến”, đồng thời lên án sự im lặng của các quốc gia phương Tây trước thảm kịch này.

Ukraine bác các cáo buộc

Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Ukraine - ông Dmytro Lykhovii. Ảnh: UKRINFORM

Quân đội Ukraine ngày 2-1 bác cáo buộc liên quan vụ tấn công ở Kherson, khẳng định Ukraine tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

“(Lực lượng Ukraine) chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương, các cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu và năng lượng của Liên bang Nga, và các mục tiêu hợp pháp khác, nhằm mục đích làm suy yếu tiềm lực quân sự của đối phương” - ông Dmytro Lykhovii, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nói với hãng thông tấn Interfax Ukraine.

Interfax Ukraine dẫn lời ông Lykhovii rằng Moscow cùng các chính quyền do Nga bổ nhiệm tại các vùng lãnh thổ Ukraine đã nhiều lần bóp méo thông tin và đưa ra những tuyên bố giả mạo.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của phía Ukraine.