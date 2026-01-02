Năm mới, hy vọng hòa bình cho những vùng chiến sự đã kiệt sức 02/01/2026 17:15

(PLO)- Xung đột kéo dài khiến những vùng chiến sự ở Ukraine, Gaza, Sudan bị tàn phá nặng nề, nhưng hy vọng hòa bình chưa bao giờ vụt tắt ở những nơi này và niềm mong mỏi càng đặc biệt hơn khi năm mới bắt đầu.

Không khí năm mới đang tràn ngập khắp thế giới. Ở những nơi đang trong và trải qua tình trạng chiến sự, năm 2026 cũng đến gõ cửa, mang theo hy vọng vào một năm mới của hòa bình, ổn định và tái thiết.

Ukraine: Niềm tin vào tương lai hòa bình

Năm 2026, Ukraine có lần thứ tư đón năm mới trong tình trạng đất nước có chiến tranh.

Trong thông điệp mừng Giáng sinh và năm mới, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky thừa nhận thời chiến đã thay đổi cuộc sống của người dân Ukraine.

“Điều quan trọng bây giờ không phải là chúng ta trang trí nhà cửa như thế nào, mà là chúng ta bảo vệ nó ra sao. Và hầu như không quan trọng trên bàn có những món ăn gì, điều quan trọng là ai đang ngồi ở bàn ăn” – ông nói.

Một binh sĩ Ukraine tại khu vực khu vực Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong dịp này, ông cũng gửi gắm lời nguyện cầu cho người dân Ukraine.

“Chúng ta cầu xin hòa bình cho Ukraine. Chúng ta đấu tranh vì nó. Và chúng ta cầu nguyện cho nó. Và chúng ta xứng đáng với điều đó. Mong rằng mọi gia đình Ukraine đều được sống hòa thuận. Mong rằng mọi trẻ em Ukraine đều được vui mừng khi nhận quà, mỉm cười và giữ gìn niềm tin ngây thơ vô cùng quan trọng vào lòng tốt và phép màu” – ông nói.

Các con số khảo sát hiện tại cũng cho thấy người dân Ukraine đang có niềm tin lớn trước thềm năm mới.

Cuối tháng 12, hãng thông tấn Interfax công bố số liệu khảo sát cho thấy đến cuối năm 2025, 56,2% người Ukraine tin rằng đất nước đang đi đúng hướng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 78,0% người Ukraine nhìn nhận các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh đang diễn ra một cách rất tích cực hoặc phần nào tích cực.

Gaza: Hy vọng không vụt tắt

Tại TP Gaza (bắc Gaza) vào Giáng sinh vừa qua, nhà thờ Holy Family đã thắp sáng cây thông Noel lần đầu tiên sau 2 năm xung đột. Và đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong 2 năm, người dân Gaza có thể đón năm mới với niềm an tâm phần nào rằng chiến sự sẽ không xảy ra.

Dù đang trong mùa lễ hội, nhiều người dân Gaza vẫn bị những tổn thương tâm lý ám ảnh và cố gắng xây dựng lại cuộc sống bình thường.

“Trái tim tôi vẫn nặng trĩu vì những bi kịch và sự kiệt sức mà chúng tôi đã trải qua trong chiến tranh” – bà Nowzand Terzi nói.

“Tôi mất nhà cửa trong một cuộc tấn công của Israel, rồi sau đó lại mất con gái. Con tôi đã đột ngột lâm bệnh năm ngoái và qua đời. Cầu mong Chúa giúp đỡ những người đã mất người thân yêu, và cầu mong tình hình ở Dải Gaza sẽ ổn định trở lại” – bà Terzi nghẹn ngào nói.

Đài Al Jazeera hôm 30-12 cho biết trước thềm năm mới, cơ sở hạ tầng của Gaza vẫn phải đối mặt thực tế tàn khốc.

Mạng lưới điện, hệ thống cấp nước, bệnh viện, đường sá và các dịch vụ đô thị đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Người dân phải xếp hàng hàng giờ để mua vài lít nước không đảm bảo vệ sinh hoặc một gói bánh mì.

Nhà máy điện duy nhất tại Gaza đã bị hư hại nặng và phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu, gần 80% đường dây truyền tải điện đã bị phá hủy.

Một người phụ nữ bên bức ảnh của con gái ở Gaza. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các bệnh viện hoạt động trong điều kiện gần như tối tăm, các bác sĩ thực hiện các thủ thuật cứu sống bằng cách sử dụng điện thoại di động làm ánh sáng. Những con đường từng đưa trẻ em đến trường giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Giữa khó khăn, niềm hy vọng vẫn không tắt.

Ông Dmitri Boulos (58 tuổi) cùng vợ và hai con đã phải di tản trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Ngôi nhà ông ở khu vực Tal al-Hawa, phía nam TP Gaza, bị pháo kích dữ dội.

“Chúng tôi đã chạy đến nhà thờ để tìm nơi an toàn vào thời điểm đó, nhưng hóa ra không có nơi nào an toàn cả. Nhà thờ đã bị trúng đạn hai lần khi chúng tôi ở bên trong, và chúng tôi đã mất bạn bè và người thân trong thời gian đó” – ông kể.

Ông Boulos hy vọng năm mới sẽ chấm dứt mọi đau khổ và các hạn chế đối với Gaza sẽ được dỡ bỏ.

“Chúng tôi đang cố gắng để bản thân và con cái cảm thấy rằng những gì sắp tới sẽ tốt đẹp hơn, mặc dù thực tế vô cùng khó khăn. Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như trước đây” – ông nói.

Sudan: Hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt

Cuộc chiến ở Sudan bắt đầu từ tháng 4-2023 giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF). Theo trang tin The Conversation, cuộc chiến khiến hàng triệu người phải di dời và hơn 150.000 người thiệt mạng – trở thành một trong những cuộc xung đột chết chóc nhất thế giới hiện nay.

Từ đó đến nay, tình trạng nhân đạo ở Sudan xấu đi nhanh chóng, với những khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh, di cư, thiếu thức ăn, y tế.

Theo ông Shible Sahbani – đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Sudan, thời tiết và điều kiện ở nước này tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây lan của bệnh sốt rét và sốt xuất huyết do muỗi gây ra. Hiện nay, nhiều bang cũng đang báo cáo sự bùng phát của các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như bệnh sởi và bại liệt.

Sudan từng được coi là vựa lương thực của toàn khu vực. Ngày nay, quốc gia này đang đối mặt một trong những cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất thế giới. 21 triệu người đang phải đối mặt tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính và mất an ninh lương thực nghiêm trọng, với ước tính ước gần 800.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng vào năm 2025.

Dù vậy, 2 năm rưỡi bạo lực và xung đột cũng không thể dập tắt niềm hy vọng trong lòng nhiều người dân.

Bà Maha Ahmed là giảng viên tại một trong những trường đại học lớn nhất Sudan. Bà tin rằng hòa bình sẽ lập lại tại Sudan trong năm 2026.

Người dân gần một trại tị nạn ở phía tây Sudan vào tháng 4. Ảnh: AFP

“Cuộc sống ở Sudan sẽ không dừng lại bất chấp những hoàn cảnh hiện tại. Phụ nữ – những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh – sẽ đón chào năm mới với sự kiên cường, sức mạnh và nhận thức lớn hơn. Chúng ta sẽ không đầu hàng trước xung đột” – bà nói.

Cô Safaa Tarek từng phải rời thủ đô Khartoum để đến bang Bắc Sudan. Tại đây, cô đã bắt đầu lại cuộc sống và nuôi dưỡng niềm hy vọng mới.

“Tôi đã cố gắng bắt đầu lại cuộc sống của mình vào năm 2025 cùng với mẹ, phát triển một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm. Chúng tôi đã thành công. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp hướng tới việc xây dựng tương lai và một cuộc sống mới. Chúng ta không thể đầu hàng trước xung đột và chờ đợi nó kết thúc để sống cuộc sống của mình” – cô nói.