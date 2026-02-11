Philippines kêu gọi Trung Quốc bình tĩnh khi khẩu chiến giữa quan chức hai nước leo thang 11/02/2026 17:53

(PLO)- Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phát ngôn mang tính “xây dựng” sau khi quan chức hai bên khẩu chiến về một nghị quyết của Philippines.

Ngày 11-2, Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phát ngôn mang tính “xây dựng” sau khi cuộc khẩu chiến giữa các nhà ngoại giao Trung Quốc và quan chức Philippines leo thang, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn phụ trách các vấn đề hàng hải của Bộ Ngoại giao Philippines, ông Rogelio Villanueva, nói rằng các phản hồi cần được đưa ra theo cách “bình tĩnh” và “chuyên nghiệp”.

“Bộ Ngoại giao coi trọng các cuộc trao đổi thẳng thắn và sôi nổi với các đối tác nước ngoài về những vấn đề quan trọng, phù hợp với truyền thống dân chủ của Philippines” - ông Villanueva nói.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa bình luận về thông tin trên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phát biểu của ông Villanueva được đưa ra sau khi Thượng viện Philippines ngày 9-2 thông qua một nghị quyết lên án các tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila. Các tuyên bố này chỉ trích các quan chức Philippines vì bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải ở Biển Đông.

Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ và lên án nghị quyết của Philippines, gọi đó là một “chiêu trò chính trị”.

“Họ hiểu rất ít về cách thức vận hành của ngoại giao, vậy mà lại dám phá hoại những nỗ lực cải thiện quan hệ Trung Quốc – Philippines bằng cách kích động thù hận và đối đầu. Những gì họ làm chỉ phục vụ lợi ích chính trị của bản thân. Hành vi như vậy chỉ khiến họ tự mất mặt” - người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Phillipines, ông Ji Lingpeng, nói.

Ngày 10-2, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez nhấn mạnh sự cần thiết phải “hạ nhiệt” căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, đồng thời cho rằng quan hệ giữa hai nước không nên chỉ được định hình bằng tranh chấp trên biển.

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines - ông Tỉnh Tuyền ngày 10-2 cho biết ưu tiên hàng đầu là tìm cách ổn định quan hệ Trung Quốc - Philippines và bảo đảm đà phát triển liên tục.

Thời gian gần đây, ông Tỉnh Tuyền liên tục chỉ trích mạnh mẽ một số quan chức Philippines, trong đó có Chuẩn đô đốc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Jay Tarriela và các nghị sĩ lên tiếng phản đối hành động của lực lượng Trung Quốc đối với tàu thuyền Philippines. Chính quyền khu đô thị Kalayaan của Philippines cũng tuyên bố ông là “người không được hoan nghênh” (persona non grata).

Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã bác đề xuất của một số nghị sĩ về việc trục xuất Đại sứ Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Philippines và Trung Quốc liên tiếp xảy ra các vụ đối đầu trên biển. Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động mang tính gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, bao gồm thao tác nguy hiểm, phun vòi rồng và cản trở các nhiệm vụ tiếp tế.

Ngược lại, Trung Quốc cáo buộc Philippines xâm nhập vào khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.