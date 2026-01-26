Chìm phà chở hơn 350 người ở Philippines: Khẩn trương tìm cứu hàng chục nạn nhân còn mất tích 26/01/2026 17:04

(PLO)- Đã có 15 người chết và 28 người mất tích sau vụ chìm phà chở hơn 350 người tại tỉnh Sulu (Philippines).

Tính đến trưa 26-1 (giờ địa phương) đã 15 người thiệt mạng và 28 người mất tích trong vụ chìm phà tại tỉnh Sulu (Philippines), tờ Philstar dẫn thông tin từ Lực lượng Tuần duyên Philippines.

Phà MV Trisha Kerstin 3 đã phát tín hiệu cầu cứu vào khoảng 1 giờ 50 sáng 26-1 (giờ địa phương), hơn bốn giờ sau khi rời Cảng TP Zamboanga ở mũi tây nam đảo Mindanao.

Các báo cáo ban đầu từ Quân khu Tuần duyên Tây Nam Mindanao ước tính phà chở hơn 332 hành khách cùng 27 thuyền viên khi bị chìm ngoài khơi đảo Baluk-Baluk, thuộc tỉnh Basilan.

Ảnh do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cung cấp cho thấy những người sống sót sau vụ chìm phà ​​MV Trisha Kerstin 3 đang được chuyển sang một tàu khác ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Basilan. Ảnh: PCG/AFP

Các thành viên thủy thủ đoàn chăm sóc những người sống sót sau vụ chìm phà ​​MV Trisha Kerstin 3 ngày 26-1. Ảnh: Ảnh: PCG/AFP

Lực lượng ứng cứu địa phương ban đầu ghi nhận 8 người thiệt mạng, song con số này đã tăng lên khi công tác tìm kiếm và cứu nạn tiếp tục.

Người phát ngôn Tuần duyên Philippines Noemie Cayabyab cho biết đã 15 người chết, 28 người mất tích và 316 người được cứu sống.

Một số người sống sót đã được đưa về Basilan, số khác được chuyển khẩn cấp tới Zamboanga.

Nhân viên ứng phó khẩn cấp tại Basilan - ông Ronalyn Perez cho biết lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn trước lượng người sống sót đổ về cùng lúc.

“Thách thức lớn nhất là số bệnh nhân được đưa tới quá đông, trong khi chúng tôi đang thiếu nhân lực” - ông Perez nói.

Video do lực lượng tuần duyên công bố cho thấy những người sống sót được kéo lên khỏi mặt nước và được chăm sóc y tế.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết phà MV Trisha Kerstin 3 rời Cảng TP Zamboanga vào khoảng 9 giờ 20 tối 25 tháng 1 (giờ địa phương), và không chở quá tải, hoạt động trong giới hạn số hành khách tối đa được cấp phép.

“Hiện tại chúng tôi chưa thể xác định nguyên nhân vụ chìm phà, nhưng đã được chỉ đạo tiến hành điều tra tai nạn hàng hải để làm rõ nguyên nhân” - ông Romel Dua, chỉ huy lực lượng tuần duyên tại miền nam Mindanao, nói với hãng tin AFP.

“Trước mắt, chúng tôi tập trung cho công tác cứu nạn” - ông nói thêm.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cũng cho biết chưa ghi nhận hiện tượng tràn dầu từ phà.

Philippines từ lâu đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn phà gây chết người, trong bối cảnh nhiều người dân phải phụ thuộc vào các phương tiện đường thủy giá rẻ và chịu quản lý lỏng lẻo để di chuyển giữa hơn 7.000 hòn đảo của đảo quốc này.

Năm 2023, hơn 30 người đã thiệt mạng khi một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội trên một chiếc phà ở miền nam Philippines, theo AFP.