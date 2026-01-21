Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha hiện trường và thăm nạn nhân thảm họa tàu cao tốc khiến 42 người chết 21/01/2026 09:19

(PLO)- Vua và hoàng hậu Tây Ban Nha tới hiện trường và thăm các nạn nhân vụ hai tàu cao tốc tông vào nhau làm 42 người thiệt mạng.

Ngày 20-1, Vua và hoàng hậu Tây Ban Nha đã tới hiện trường và thăm các nạn nhân vụ hai tàu cao tốc tông vào nhau làm 42 người thiệt mạng, theo hãng tin AFP.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha bắt đầu ba ngày quốc tang để tượng niệm các nạn nhân của tai nạn thảm khốc nhất của Tây Ban Nha trong hơn một thập niên.

Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha thăm hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc. Ảnh: Casa de SM el Rey

Tai nạn xảy ra vào tối 18-1 khi một đoàn tàu do công ty đường sắt Iryo vận hành, chạy từ Malaga tới thủ đô Madrid, bị trật bánh gần thị trấn Adamuz, thuộc vùng Andalusia ở miền nam.

Đoàn tàu này lao sang đường ray bên cạnh và va chạm với một đoàn tàu đang chạy ngược chiều về Huelva, khiến đoàn tàu thứ hai cũng bị trật bánh.

Tổng cộng, hai đoàn tàu chở hơn 500 hành khách.

Chính quyền khu vực cho biết, đến tối 20-1, số người thiệt mạng đã tăng lên 42 sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một thi thể trong đống đổ nát.

Hơn 120 người bị thương, trong đó 37 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, bao gồm 4 trẻ em.

Trong trang phục sẫm màu, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã bắt tay các nhân viên cứu hộ gần nơi hai đoàn tàu bị biến dạng vẫn nằm ngổn ngang. Sau đó, họ tới thăm một bệnh viện ở TP Cordoba lân cận, nơi đang điều trị cho một số nạn nhân bị thương.

Phát biểu với báo chí sau khi rời bệnh viện, nhà vua cho biết ông muốn “chuyển tới các nạn nhân tình cảm và sự chia sẻ của toàn thể đất nước”.

Ông Santiago Salvador, một công dân Bồ Đào Nha bị gãy chân trong vụ tai nạn, nói rằng ông cảm thấy may mắn vì còn sống sót.

“Tôi bị hất văng khắp toa tàu, cảm giác như đang ngồi trên vòng quay” - ông Salvador, với gương mặt đầy vết thương, nói với Đài truyền hình nhà nước Bồ Đào Nha RTP.

“Đó là một tai nạn vô cùng bi thảm, trông như địa ngục. Có những người bị thương rất nặng” - ông Salvador nói thêm.