(PLO)- Dù không thể giành quyền vào chơi trận chung kết, U-23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải U-23 châu Á với nhiều dấu ấn tích cực. Người hâm mộ ở lại đến những phút cuối cùng để cổ vũ cho đội nhà và gửi gắm lời chúc quyết tâm cho trận sau.

Video: Dù tiếc nuối, người hâm mộ vẫn ủng hộ đội tuyển U-23 Việt Nam hết mình

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người hâm mộ theo dõi trận bán kết giải U-23 châu Á. Từ vài giờ trước khi bóng lăn, phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đã rực đỏ sắc áo cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn bạn trẻ, gia đình và du khách có mặt từ sớm, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và các vật dụng cổ vũ đội tuyển.

