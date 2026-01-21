Bán kết 2 U-23 châu Á: HLV Kim Sang-sik gặp phải “cạ cứng” và thua 21/01/2026 01:18

(PLO)-Đồng nghiệp Antonio Puche đã làm những điều bất ngờ với HLV Kim Sang-sik và U-23 Việt Nam thua 0-3.

Đó chính là HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc. Chiến lược gia Tây Ban Nha đã bất ngờ “đánh úp” đồng nghiệp Kim Sang-sik làm cho U-23 Việt Nam trở tay không kịp ở trận bán kết giải U-23 châu Á và thua 0-3.

Bất ngờ là ngay sau tiếng còi khai cuộc thì U-23 Trung Quốc không nặng phòng ngự không dò xét mà họ liên tục tấn công, điều này đã làm cho U-23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và quá bất ngờ chưa kịp tiếp cận trận đấu về mặt tâm lý lẫn bắt nhịp về thể lực.

U-23 Trung Quốc đã thể hiện một lối chơi bất ngờ,khiến U-23 Việt Nam sốc. Ảnh:AFC

Cùng với đó, tính quan trọng và cả gánh nặng kỳ vọng đã làm cho các học trò HLV Kim Sang-sik rất xơ cứng, nặng nề. Nó giống như sức ép đến cùng lúc quá nhiều phía khiến mỗi cầu thủ như bị căng cứng. Cùng với đó là sự chủ động “đàn áp” thể lực từ U-23 Trung Quốc chuẩn bị rất chu đáo làm cho U-23 Việt Nam bất ngờ trở tay không kịp.

HLV Antonio Puche rõ ràng là rất tinh quái, tinh quái hơn cả HLV Kim Sang-sik, ông đã chủ động chơi thứ bóng đá tấn công, đàn áp bằng thể lực lại chơi dàn trải khắp mặt sân và duy trì nó rất ổn khiến U-23 Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn.

HLV Kim Sang-sik quá bất ngờ với cách tiếp cận của U-23 Trung Quốc? Ảnh:AFC

Nhìn chung ngoài một U-23 Trung Quốc thể hiện một bộ mặt rất khác thì họ chuẩn bị tâm lý, sức mạnh để phủ đầu ngay từ đầu trận là chìa khóa làm nên chiến thắng. Chiến thuật bất ngờ của Trung Quốc cùng sức mạnh đã khiến U-23 Việt Nam quá khó khăn.

Học trò HLV Antonio Puche đã nỗ lực tột độ để thực hiện đấu pháp do ông thầy đề ra rất rốt ráo, có thể khẳng định rằng, chiến lược gia Tây Ban Nha rất tinh quái.

Thua bán kết, U-23 Việt Nam sẽ chạm trán với Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3. Ảnh:AFC

Ba bàn thắng của Trung Quốc do công Peng Xiang (phút 47), Xiang Yuwang (phút 52) và Wang Yudong (90+8)

Khó khăn chồng khó khăn khi phút 74, Lý Đức bị thẻ đỏ và coi như cơ hội ngược dòng đã không thể diễn ra.

Thua 0-3 và bị loại tại bán kết là một bài học, một trải nghiệm quý giá dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lứa U-23 Việt Nam này còn sẽ trưởng thành và tiến xa.

HLV Kim Sang-sik có một ước muốn là chạm trán với U-23 Hàn Quốc và bây giờ nó đã thành hiện thực trong trận tranh hạng ba.

Tranh hạng 3 và chung kết: Việt Nam và Hàn Quốc tranh hạng 3 ngày 23-1 (22 giờ), tranh ngôi vô địch, Trung Quốc - Nhật Bản ngày 24-1 (22 giờ).