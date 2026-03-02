Giải Vô địch Futsal nữ Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam lại thắng Indonesia 02/03/2026 18:04

Sau trận chung kết futsal nữ SEA Games 33, tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 thì nay ở trận tranh hạng 3 Đông Nam Á, đội bóng quen thuộc ở xứ Vạn đảo tiếp tục ghi thêm nợ.

Indonesia nỗ lực tột độ để có tấm huy chương khi rời Korat, Thái Lan. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam cũng quyết không rời Thái Lan với tay trắng. Và như thế trận tranh hạng 3 diễn ra không nhàm chán mà ngược lại hai đội quyết tâm cực cao vì lý do trên.

Các cô gái Việt Nam thắng Indonesia rất dễ dàng. Ảnh: CTP.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Việt Nam vẫn có 1 số cơ hội rõ ràng nhưng cú sút không thể thành bàn.

Sang đầu hiệp 2, Indonesia bất ngờ mở điểm trước ngay phút thứ nhì. Nhưng ngay sau đó, lần lượt Thanh Ngân,Thùy Trang, Biện Thị Hằng, Phương Anh... ghi 4 bàn giúp Việt Nam có cuộc ngược dòng ấn tượng.

Hiệp 2, Indonesia mở điểm, Việt Nam ngược dòng ghi liền 4 bàn.

Dường như có một sự “kỵ rơ” của futsal nữ Việt Nam và Indonesia. Còn nhớ ở bán kết SEA Games 33, futsal nữ Indonesia cầm hòa 4-4 trong thời gian thi đấu chính thức với chủ nhà Thái Lan ở 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ. Sang loạt sút luân lưu, Indonesia đánh bại 7-6 khiến các cô gái Thái Lan sụp đổ và khóc tức tưởi. Nhưng khi vào chung kết, họ không thể gây bất ngờ. Lúc đó, các học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đá như... đi dạo cũng thắng Indonesia 5-0.

Tại bán kết giải này, Indonesia đã khiến Úc mướt mồ hôi mới thắng được 3-2 ở hai hiệp phụ. Còn Úc thì không khó đánh bại Việt Nam 2-0 ở vòng bảng.

Nhưng Indonesia lại chưa phải là đối thủ của Việt Nam và đành nhường chiếc huy chương đồng giải Đông Nam Á cho thầy trò Nguyễn Đình Hoàng.

Trận chung kết giữa chủ nhà Thái Lan và Úc diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 2-3.