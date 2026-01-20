Bán kết U-23 châu Á: U-23 Việt Nam đủ sức làm ‘tắt điện’ Trung Quốc 20/01/2026 06:39

(PLO)- Trận bán kết giải U-23 châu Á diễn ra lúc 22 giờ 30, ngày 20-1 là màn so tài mà đội tuyển U-23 Việt Nam ra quân với tâm thế rất tự tin, chủ động và có cơ sở để tin vào một kết quả đẹp trước U-23 Trung Quốc.

Khi cuộc chơi lớn châu Á đi vào giai đoạn knock out, mọi thứ thường quyết định bởi bản lĩnh cầu thủ và cách tổ chức chiến thuật của HLV hơn là những thứ hạng FIFA trên lý thuyết. Và trong hai điểm ấy, U-23 Việt Nam đang tạo ra cảm giác mạnh mẽ hơn sau từng trận với lối chơi có cấu trúc, kỷ luật, biết khi nào tăng tốc, khi nào cần giữ nhịp để kéo đối thủ khó chịu như Trung Quốc ra khỏi vùng an toàn.

Sức mạnh tập thể của U-23 Việt Nam

Điểm rất đặc biệt của đội tuyển trẻ Việt Nam hiện không phụ thuộc vào một ngôi sao để thắng trận. Sự nguy hiểm của thầy trò HLV Kim Sang-sik đến từ cách cả hệ thống vận hành, từ những tam, tứ giác phối hợp ở biên, những pha đập nhả nhanh ở trung lộ, nhịp di chuyển không bóng liên tục khiến đối phương phải xoay trở, và khả năng chuyển trạng thái rất gọn gàng.

Khi cần tăng tốc ép sân, đội hình Việt Nam lên bóng theo lớp, không lao lên một cách vô tổ chức như những con thiêu thân ngờ nghệch. Và khi cần chờ thời, họ vẫn giữ cự ly đội hình chặt chẽ, tránh bị “đứt” tuyến. Kiểu đá này rất khó chịu ở các trận quyết định, bởi đối thủ càng căng thẳng càng dễ lộ khoảng trống.

Minh Phúc và đồng đội không e ngại chạm trán U-23 Trung Quốc. Ảnh: TAFC.

Khâu chuẩn bị của ban huấn luyện U-23 Việt Nam cũng rất cẩn trọng. HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự chủ động quan sát đối thủ Trung Quốc ở trận thắng Uzbekistan để “bắt giò”, xem cách họ phòng ngự theo khối ra sao, lên bóng bằng nhịp nào, điểm mạnh nằm ở đâu, điểm yếu xuất hiện khi bị kéo lệch cự ly thế nào, và họ phản ứng thế nào khi trận đấu bị đẩy vào trạng thái bào mòn. Những yếu huyệt của U-23 Trung Quốc đã rơi vào tầm ngắm của ông thầy người Hàn Quốc và người yêu bóng đá đang hào hứng chờ ông Kim gây sốc cho đối thủ bằng cách nào, như từng làm khốn khổ UAE trong trận tứ kết.

Về mặt chuyên môn, trận này nhiều khả năng không phải kiểu đôi công rực lửa. U-23 Việt Nam càng không cần biến nó thành cuộc đua sức vô nghĩa. Cửa thắng đẹp nhất nằm ở sự kiên nhẫn với khả năng kéo đối thủ ra khỏi khối phòng ngự bằng việc chơi bóng nhanh, đảo cánh liên tục, tăng tốc đúng thời điểm bằng những pha phối hợp nhóm nhỏ và các đường chọc khe vào nửa khoảng trống sau lưng hậu vệ Trung Quốc.

Phá hàng thủ Trung Quốc

Bài toán quan trọng nhất của U-23 Việt Nam nằm ở khâu chớp thời cơ dứt điểm nhanh gọn. Nên nhớ đội bóng trẻ Trung Quốc duy nhất sau bốn trận chưa để thủng lưới bằng hệ thống phòng ngự đa tầng, dẫu họ cũng mới chỉ ghi có 1 bàn sau 410 phút.

Thủ môn Li Hao chưa để thủng lưới sau 4 trận nhờ vào hàng hậu vệ kiên cố của U-23 Trung Quốc. Ảnh: TAFC.

Dĩ nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lường hết khó khăn để buộc hàng thủ U-23 Trung Quốc lộ sơ hở cho những cơ hội mười mươi. Và chỉ cần một khoảnh khắc, như một cú sút xa đúng nhịp, một tình huống cố định tổ chức tốt, hay một pha thoát xuống chạm đúng điểm rơi… có thể là bàn thắng duy nhất cho U-23 Việt Nam.

Vì vậy, khả năng tận dụng thời cơ chính là thứ quyết định của các học trò ông Kim. Cũng có thể Việt Nam sẽ gia tăng áp lực ghi bàn sớm, thế trận càng thuận lợi, bởi khi đó Trung Quốc buộc phải dâng cao hơn, và khoảng trống phía sau sẽ rộng ra để Đình Bắc cùng đồng đội kết liễu đối phương bằng các đợt phản công tốc độ.

HLV Kim Sang-sik cũng không ngại cuộc chơi kéo dài, không chỉ vì lợi thế hơn Trung Quốc một ngày nghỉ, mà tuyển trẻ Việt Nam vẫn sở hữu nền tảng thể lực tốt và tính kỷ luật cao, giúp họ không quá đuối sức hoặc rơi vào trạng thái hoảng loạn ở hiệp phụ. Thậm chí nếu vào loạt sút luân lưu, câu chuyện lại trở thành tâm lý và sự lạnh lùng, bên cạnh may mắn. Với một tập thể đang có tinh thần lên cao, Việt Nam không hề lép vế ở kịch bản đó.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam không lép vế đối thủ cao to khi tranh chấp hoặc đua sức bền. Ảnh: TAFC.

Tổng hòa các yếu tố, khả năng giành chiến thắng của U-23 Việt Nam là rất thực tế khi các học trò HLV Kim Sang-sik chơi đúng chất của mình theo kiểu gọn gàng, chắc chắn, kiên nhẫn và ra đòn quyết định đúng lúc. Điều người hâm mộ chờ đợi là một đội bóng trẻ Việt Nam lì lợm, biết chịu đựng, biết tăng tốc đúng nhịp và biết hạ thủ đối phương bằng sự hiệu quả.