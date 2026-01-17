U-23 Việt Nam “lì” đến phút 120, thầy Kim tiết lộ thứ vũ khí làm UAE gục ngã 17/01/2026 07:55

(PLO)- HLV Kim Sang-sik cho rằng nền tảng thể lực vượt trội chính là chìa khóa giúp U-23 Việt Nam đứng vững trước sự bền bỉ của cầu thủ UAE, qua đó giành vé vào bán kết giải vô địch U-23 châu Á 2026.

Cuộc so tài ở tứ kết từ nửa khuya 16-1 đến rạng sáng 17-1 diễn ra nghẹt thở đúng nghĩa. U-23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng UAE cũng hai lần đáp trả kịp thời, kéo trận đấu vào hiệp phụ sau 90 phút giằng co.

Khi nhịp độ và cường độ va chạm tăng cao, ban huấn luyện Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh để đưa ra lựa chọn mang tính quyết định. Trong 30 phút cuối, chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik về việc phải duy trì sức ép và kiên trì thêm nữa đã phát huy tác dụng, trước khi Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng vàng mang tính kết liễu, đưa Việt Nam vượt qua đối thủ lớn UAE để tiếp tục hành trình.

Sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ niềm tự hào với các học trò. Ông cảm ơn tinh thần cống hiến, thái độ không bỏ cuộc và khả năng duy trì sự tập trung xuyên suốt 120 phút. Theo ông Kim, màn trình diễn trước UAE cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang tiệm cận một chuẩn mực cao hơn, cả về bản lĩnh lẫn thể trạng.

HLV Lim Sang-sik hãnh diện vì U-23 Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Từ góc nhìn chiến thuật, ông thầy người Hàn Quốc đặc biệt chú ý tình huống đội nhà liên tiếp thủng lưới chỉ ít phút sau khi dẫn bàn. Để tránh kịch bản ấy lặp lại lần thứ ba, ông nhanh chóng điều chỉnh nhân sự.

Nguyễn Thanh Nhàn, người vào sân trong hiệp hai, được rút ra để nhường chỗ cho Nguyễn Phi Hoàng với nhiệm vụ xử lý các quả tạt và phong tỏa nguồn bóng bổng của UAE, đặc biệt là cầu thủ số 2 Mubarak Zamah. Sự thay đổi này giúp Việt Nam cắt được “đường tiếp tế” quan trọng, đồng thời làm giảm đáng kể mối đe dọa trong các pha không chiến.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vào bán kết giải U-23 châu Á một cách thuyết phục. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik cũng nhận định các hậu vệ biên của UAE có dấu hiệu xuống sức, vì vậy ông ưu tiên đưa vào sân những cầu thủ giàu tốc độ để liên tục khoét vào hai cánh, buộc đối phương phải lùi sâu phòng ngự. Hiệu quả đến đúng thời điểm, tạo nền cho bàn quyết định ở hiệp phụ.

Với chiến thắng này, HLV Kim Sang-sik đứng trước cơ hội tái hiện dấu ấn của người đồng hương Park Hang-seo khi đưa Việt Nam vào bán kết. Thử thách tiếp theo sẽ đến vào ngày 20-1, nơi tuyển trẻ Việt Nam chạm trán Uzbekistan hoặc Trung Quốc, trong mục tiêu tiến thêm một bước nữa để hướng tới trận chung kết.