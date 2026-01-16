Sôi động Giải bóng đá S7 Ngành Xây dựng khu vực miền Tây – TP.HCM 16/01/2026 18:51

Chiều 16-1, tại Khu Thể thao Liên hợp VANA (xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp), Giải bóng đá S7 Ngành Xây dựng lần 1 – Larue Cup 2026 chính thức khai mạc. Giải đấu được tổ chức nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị trong ngành xây dựng.

Ban Tổ chức trao tặng hoa cho các đội bóng tham dự giải. Ảnh: HUỲNH DU

Giải đấu năm nay có quy mô lớn, quy tụ 12 câu lạc bộ đến từ các tỉnh miền Tây và TP.HCM, gồm: CLB Xây Dựng Phan Kha, CLB An Biên, CLB Đại Nam, CLB Lộc Phát Phúc Cần Thơ, CLB Xây Dựng Minh Cảnh, CLB Bảy Núi, CLB Mai Công Đồng Tháp, CLB BĐS Sông Quê Tiền Giang, CLB Trại Gà Lâm Sa Đéc, CLB Khởi Nguyên TP.HCM, CLB The Friends và CLB Công Anh Hưng Phát – Tân Tiến Cai Lậy. Việc quy tụ đông đảo đội bóng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của giải.

Ông Nguyễn Hoàng Thảo, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Thảo, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết đây là lần đầu tiên Giải bóng đá S7 Ngành Xây dựng được tổ chức tại Đồng Tháp. Việc lựa chọn Khu Thể thao Liên hợp VANA làm địa điểm đăng cai mang nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thảo, Khu Thể thao Liên hợp VANA có quy mô hàng chục hecta, là khu thể thao phức hợp đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp do tổ chức cá nhân đầu tư. Khu thể thao được trang bị đầy đủ các bộ môn như bóng đá, bơi lội, cầu lông, pickleball, gym…, đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức các sự kiện thể thao quy mô. Ban tổ chức kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến thường xuyên của các hoạt động thể thao lớn trong thời gian tới.

Các đội bóng bước vào thi đấu tại giải. Ảnh: HD

Về thể thức, giải áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người. 12 đội được chia thành ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Tổng giá trị giải thưởng của giải lên đến 80 triệu đồng; trong đó, đội vô địch nhận 50 triệu đồng cùng cúp, huy chương và bảng danh vị.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu trong không khí sôi nổi, khí thế. Những trận đấu đầu tiên diễn ra hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và quyết tâm cao của các vận động viên tham dự giải.