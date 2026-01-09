TPG chơi lớn với giải bóng đá 6 người toàn quốc 2026 09/01/2026 14:23

(PLO)- Sau dấu ấn tích cực từ giải đấu TPG6v6 - Care For Việt Nam Cup, Ta Pha Group (TPG) chính thức công bố kế hoạch tổ chức hệ thống giải bóng đá 6 người quy mô toàn quốc trong năm 2026.

Giải bóng đá 6 người được công bố tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa TPG và loạt đối tác, nhãn hàng lớn trong lĩnh vực thể thao và tiêu dùng, cho thấy tham vọng dài hơi của đơn vị này trong việc phát triển bóng đá phong trào theo hướng chuyên nghiệp.

Trước đó, giải TPG6v6 - Care For Việt Nam Cup đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 14 đội bóng phong trào chất lượng đến từ nhiều địa phương. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu bóng đá phong trào. Sau hành trình thi đấu thuyết phục, đội CTG Bình Định đã xuất sắc giành chức vô địch, khép lại một mùa giải được đánh giá cao cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Thành công của giải đấu được xem là bước thử nghiệm quan trọng, tạo nền tảng để TPG tự tin nâng tầm quy mô trong thời gian tới.

Từ những tín hiệu tích cực đó, TPG quyết định xây dựng hệ thống giải TPG6v6 toàn quốc, dự kiến diễn ra trong khoảng tháng 3 đến tháng 4-2026. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ được tổ chức theo mô hình vòng loại khu vực, chia thành ba miền gồm miền Bắc tại Hà Nội, miền Trung tại Đà Nẵng và miền Nam tại TP.HCM.

ThS. Luật sư Võ Đan Mạch cùng các đối tác cho biết việc triển khai hệ thống giải TPG6v6 toàn quốc là bước đi mang tính chiến lược.

Các đội bóng xuất sắc nhất ở mỗi khu vực sẽ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại TP.HCM. Toàn bộ hệ thống giải sẽ do TPG trực tiếp vận hành, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa giải bóng đá 6 người tại Việt Nam.

Việc công bố hệ thống giải TPG6v6 toàn quốc diễn ra trong khuôn khổ buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa TPG và nhiều đối tác uy tín như Care For Việt Nam, Tiger Beer, nước giải khát Bidrico, Zocker, Thể thao iWin, Trung tâm bóng đá Đăng Phúc, Ligpro…

Sự kiện được tổ chức vào đêm 1-8 tại TP.HCM và thu hút sự quan tâm của đông đảo đại diện các đơn vị trong lĩnh vực thể thao. Sự đồng hành của các nhãn hàng lớn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hình ảnh giải đấu, đồng thời tạo nền tảng tài chính và truyền thông vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá phong trào.

HLV Louis Nguyễn (trái) cùng CTG Bình Định là nhà vô địch TPG6v6 mùa 2025.

Chia sẻ tại buổi lễ, ThS. Luật sư Võ Đan Mạch - Chủ tịch HĐQT Ta Pha Group - cho biết việc triển khai hệ thống giải TPG6v6 toàn quốc là bước đi mang tính chiến lược. Theo ông, mục tiêu của TPG là chuẩn hóa mô hình thi đấu bóng đá 6 người, nâng cao tính cạnh tranh và tạo ra một sân chơi bài bản, minh bạch cho cộng đồng bóng đá phong trào.

Ông Mạch cũng nhấn mạnh đây là bước đệm quan trọng để từng bước đưa bóng đá 6 người Việt Nam tiệm cận với các mô hình phát triển chuyên nghiệp trong khu vực và quốc tế, song song với việc đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của phong trào bóng đá trong nước.

TPG6v6 toàn quốc 2026 hứa hẹn là ngày hội lớn của làng bóng "phủi" Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống TPG6v6 toàn quốc, trong năm 2026, TPG dự kiến sẽ triển khai thêm nhiều giải đấu với màu sắc và đối tượng đa dạng như Ta Pha Cup - Hành trình nhân ái, Tiger Cup 2026 dành cho bóng đá đường phố, đồng thời tham gia vận hành và tổ chức nhiều giải bóng đá phong trào tại TP.HCM và các địa phương lân cận. Những hoạt động này cho thấy định hướng mở rộng hệ sinh thái bóng đá phong trào mà TPG đang theo đuổi.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ ký kết, TPG cũng chính thức hợp tác cùng Trung tâm bóng đá Đăng Phúc để đồng hành và tham dự các giải bóng đá học đường U-9, U-11 tại TP.HCM trong năm 2026. Đây là bước đi mang ý nghĩa lâu dài, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá học đường, tạo môi trường rèn luyện, phát hiện và nuôi dưỡng đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ, từ đó bổ sung nguồn lực bền vững cho phong trào bóng đá trong tương lai.