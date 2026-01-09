Diễn viên Bình Minh gắn kết yêu thương với Pickleball Paralympic Việt Nam 09/01/2026 13:25

(PLO)- Sau thời gian dài chuẩn bị, diễn viên Bình Minh cùng các cộng sự sáng lập và tổ chức giải Pickleball Paralympic Việt Nam lần 1 năm 2026 giàu tính hòa nhập cho cộng đồng người khuyết tật, sẽ chính thức diễn ra với chủ đề đầy cảm xúc “Gắn kết yêu thương”.

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM và BM Group tổ chức, mong mỏi trở thành một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2-2026 tại sân Kaly Arena Sport, số 179 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Cuộc chơi lớn mà theo tài tử Bình Minh là “dành cho các bạn, của các bạn, vì các bạn” mang theo món quà ý nghĩa trong một không khí mùa xuân ấm áp, lan tỏa niềm vui, sự sẻ chia và tinh thần lạc quan đến cộng đồng người khuyết tật.

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 100 vận động viên khuyết tật đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các tay vợt thuộc nhiều nhóm khác nhau như người sử dụng xe lăn, vận động viên đứng thấp, người bại não và vận động viên khuyết tật trí tuệ sẽ cùng tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn và các nội dung dành riêng cho vận động viên khuyết tật trí tuệ - bại não.

Các nhà tổ chức cuộc chơi lớn cho người khuyết tật Việt Nam có nhiều sự đồng hành của nhà tài trợ gắn kết yêu thương.

Diễn viên Bình Minh kỳ vọng mỗi trận đấu không đơn thuần là cuộc so tài về kỹ thuật, mà chính là nơi thể hiện ý chí, sự bền bỉ và tinh thần vượt lên chính mình của từng vận động viên.

Ban tổ chức cho biết cơ cấu giải thưởng được xây dựng nhằm ghi nhận xứng đáng nỗ lực của các vận động viên, bao gồm huy chương hoặc cúp, tiền thưởng cho từng thứ hạng và quà tặng hiện vật. Trong đó, vận động viên giành huy chương vàng sẽ nhận mức thưởng 5 triệu đồng, huy chương bạc 3 triệu đồng và huy chương đồng 2 triệu đồng cho mỗi nội dung thi đấu. Những phần thưởng này mang ý nghĩa khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các vận động viên tiếp tục theo đuổi con đường thể thao.

Công tác tổ chức giải được chuẩn bị đồng bộ từ chuyên môn, điều hành, truyền thông đến hậu cần, nhằm bảo đảm các điều kiện thi đấu an toàn, công bằng và chuyên nghiệp. Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí tổ chức giải được BM Group huy động từ nguồn xã hội hóa, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và các mạnh thường quân. Điều này cho thấy sự chung tay đầy tình thương của cộng đồng trong việc phát triển thể thao dành cho người khuyết tật.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam - ông Huỳnh Vĩnh Ái hoan nghênh giải Pickleball dành người khuyết tật mang giá trị xã hội sâu sắc.

Đại diện HiSport ủng hộ xe lăn cho giải đấu của người khuyết tật.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh thể thao người khuyết tật mang giá trị xã hội sâu sắc, phản ánh tinh thần bình đẳng và hòa nhập mà Đảng, Nhà nước luôn kiên định theo đuổi.

Theo ông Ái, việc tổ chức Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho nhiều nhóm người khuyết tật, khuyến khích rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đồng thời từng bước xây dựng một hệ sinh thái thể thao hòa nhập mà mỗi vận động viên được ghi nhận bằng chính năng lực và nghị lực của mình.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái cũng tiết lộ việc lựa chọn Pickleball cho giải đấu lần này thể hiện tư duy cởi mở, linh hoạt và tiệm cận xu hướng quốc tế trong định hướng phát triển thể thao người khuyết tật tại Việt Nam. Đặc biệt, tinh thần xã hội hóa của giải đấu là điểm sáng, cho thấy thể thao người khuyết tật đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Á hậu Vầng trăng khuyết 2025 Nguyễn Thị Hải lan tỏa nghị lực và khát vọng cống hiến của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Ở góc nhìn cá nhân, Nguyễn Thị Hải – Á hậu Vầng trăng khuyết 2025 – xúc động chia sẻ giải đấu mang một chủ đề rất đẹp và chạm đến trái tim. Với cô, sự kiện thể thao này là khoảnh khắc người khuyết tật được nhìn nhận bằng sự tôn trọng và niềm tin. Là người trực tiếp trải qua những rào cản hữu hình lẫn vô hình, Hải tâm sự thể thao chính là con đường giúp người khuyết tật tìm lại sự tự tin, khẳng định giá trị bản thân và mạnh dạn hòa nhập với cộng đồng.

Theo Á hậu Nguyễn Thị Hải, mỗi vận động viên bước ra sân tại Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 đều mang theo câu chuyện riêng về nghị lực, ý chí và khát vọng được cống hiến. Cô tin rằng hình ảnh ấy sẽ góp phần thay đổi nhận thức xã hội, để người khuyết tật được nhìn nhận như những công dân tích cực, có khả năng đóng góp bằng chính năng lực của mình.

Thông điệp “Gắn kết yêu thương” trong suy tưởng của Nguyễn Thị Hải không dừng lại trong hai ngày thi đấu, mà tiếp tục lan tỏa lâu dài, khích lệ người khuyết tật bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp thêm niềm tin cho gia đình và xây dựng một xã hội ngày càng nhân văn, bao dung hơn.