Gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ tại giải 'Pickleball VTV Cúp 2025' 24/11/2025 17:31

Chiều 24-11, tại trụ sở Đài truyền hình Việt Nam đã diễn ra lễ công bố Giải pickleball VTV Cúp 2025.

Giải đấu được phối hợp thực hiện bởi ban thể thao - Đài truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các đơn vị liên quan.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết, Giải Pickleball VTV Cúp mùa đầu tiên đã được đầu tư mạnh mẽ, quy tụ hơn 700 vận động viên.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại họp báo.

Nhiều tay vợt tên tuổi góp mặt như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta…

Giải Pickleball VTV Cúp đặt mục tiêu xây dựng giải đấu thành sự kiện thường niên đẳng cấp và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam,

Tại Lễ công bố Giải Pickleball VTV Cúp 2025, Ban Tổ chức cũng phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, kêu gọi các vận động viên, khán giả và các đơn vị chung tay vì cộng đồng. Hoạt động gây quỹ sẽ diễn ra từ 24-11 đến 30-11-2025.

"Những ngày qua, đồng bào ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đang phải gánh chịu trận lũ lịch sử chưa từng có trong 50 năm qua. Nhiều gia đình đã chịu thiệt hại nặng nề, cả về người và của. Trong bối cảnh ấy, BTC giải đấu Pickleball VTV Cúp 2025 đã phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ. Điều này thể hiện cam kết của VTV trong việc truyền đi thông điệp thể thao luôn gắn liền với cộng đồng, hướng tới cộng đồng và sẻ chia với cộng đồng"- ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nói.

Các vận động viên tranh tài ở chín nội dung gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 34 tuổi trở xuống; và các nội dung tương tự dành cho nhóm phong trào 35 tuổi trở lên.

Giải đấu diễn ra từ ngày 28 đến 30-11 tại cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội). Đây là tổ hợp 23 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Ông Phan Ngọc Tiến - Trưởng ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam - trả lời câu hỏi từ báo chí xung quanh việc tổ chức giải đấu.

Các trận đấu của giải sẽ áp dụng hệ thống giám sát hình ảnh IRS của MK Vision gồm 10 camera AI được lắp đặt tại các vị trí quan trọng trên sân.

Tổng giải thưởng của Giải pickleball VTV Cúp 2025 lên tới hơn 1 tỉ đồng, gồm các giải thưởng đồng đội và cá nhân.

Trong đó danh hiệu Hoa khôi pickleball VTV Cúp 2025 là một giải thưởng đặc biệt, là điểm nhấn của giải, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ VĐV trong cộng đồng pickleball nói riêng và thể thao nói chung.