Cán bộ, đoàn viên TP.HCM sổi nổi tranh tài Pickleball 09/08/2025 17:53

(PLO)- Gần 100 cán bộ, đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn khối cơ quan, báo chí, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp đã tham gia tranh tài tại Giải giao lưu thể thao Pickleball.

Ngày 9-8, tại TP.HCM, gần 100 cán bộ, đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn khối cơ quan, báo chí, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp đã tham gia tranh tài tại Giải giao lưu thể thao Pickleball.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, hòa cùng không khí chào mừng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) do Đoàn cơ quan Đảng TP.HCM, Đoàn UBND TP.HCM cùng Đoàn Thanh niên Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp tổ chức.

Các đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn khối cơ quan, báo chí, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp đã tham gia tranh tài tại Giải giao lưu thể thao Pickleball. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của giải đấu năm nay là sự xuất hiện của bộ môn Pickleball – môn thể thao đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt trong giới trẻ công sở.

Chương trình quy tụ gần 100 tay vợt đến từ các đơn vị như: Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ, Báo Pháp Luật TP.HCM, Kho bạc Nhà nước KVII, Đoàn Thuế TP.HCM, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Văn hóa & Thể thao, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM... cùng các đơn vị khách mời.

Các đoàn viên tham gia tranh tài đến từ Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: BTC

Giải đấu diễn ra vô cùng sôi động, kịch tính với tinh thần thể thao nhiệt huyết của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo cổ động viên.

Sau màn tranh tài quyết liệt và hào hứng, Đoàn Sở Văn hóa - Thể dục Thể thao TP đã xuất sắc giành 2 giải nhất đôi nam - nam và đôi nam - nữ; 2 giải ba đôi nam - nam và đôi nam - nữ. UBND phường Phú Nhuận giành giải nhì nam - nam và nam - nữ.

Bên cạnh phần thưởng hiện kim, các đội đoạt giải còn nhận được Cúp, Huy chương và quà tặng từ các thương hiệu của PNJ như PNJ Art, Mancode và Canali góp phần tăng thêm giá trị và ý nghĩa cho giải đấu.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là chất xúc tác cho nhiều sáng kiến vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, chủ động và đầy cảm hứng đóng góp cho TP. Ảnh: BTC

Trong xu hướng đổi mới hoạt động Đoàn – Hội, giải giao lưu thể thao Pickleball đã mở ra một mô hình tổ chức sáng tạo, thiết thực, với khả năng gắn kết đa ngành mạnh mẽ.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là chất xúc tác cho nhiều sáng kiến vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, chủ động và đầy cảm hứng đóng góp cho TP.