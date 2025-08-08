Sân chơi Pickleball hấp dẫn cho doanh nhân Sài Gòn 08/08/2025 19:44

(PLO)- Chương trình “Gặp gỡ tháng 10” – một sự kiện thường niên quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu và hợp tác do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức nổi bật với Lễ ký kết hợp tác toàn diện với Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM mở ra một hướng phát triển mới cho phong trào thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp cùng giới doanh nhân thành phố. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các giải đấu phong trào pickleball, hướng đến việc biến các giải này trở thành sân chơi chính thống của giới doanh nghiệp TP.HCM.

Pickleball đang phát triển nhanh trên thế giới và mới được đưa vào TP.HCM trong vài năm gần đây. Với đặc điểm dễ chơi, phù hợp cho mọi lứa tuổi và không đòi hỏi thể lực quá cao, pickleball hứa hẹn sẽ trở thành một “làn gió mới” trong đời sống thể thao của giới doanh nhân thành phố. Việc đưa môn này vào hệ thống giải đấu phong trào cùng với quần vợt được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm lựa chọn và khuyến khích nhiều người tham gia tập luyện.

Ký kết hợp tác giữa Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cùng Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM.

Tại buổi ký kết chiều 8-8, ông Trần Hoàng – Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn – cho biết quá trình chuẩn bị và trao đổi giữa hai đơn vị diễn ra trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Theo thỏa thuận, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn sẽ đóng vai trò là đơn vị tổ chức, điều phối toàn bộ khâu sự kiện và giải đấu, đồng thời phụ trách công tác truyền thông, quảng bá trên các nền tảng, vận động tài trợ và mời doanh nghiệp, doanh nhân tham gia.

Về phía Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP.HCM, Chủ tịch Trần Mạnh Út cam kết sẽ đảm nhiệm toàn bộ chuyên môn kỹ thuật, từ việc xây dựng điều lệ thi đấu, bố trí trọng tài, hướng dẫn kỹ thuật cho đến việc đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện thi đấu chuẩn mực. Liên đoàn cũng hỗ trợ công tác mời gọi tài trợ và vận động viên, đồng thời chỉ hợp tác với Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trong lĩnh vực này suốt thời gian hiệu lực của biên bản ghi nhớ, kéo dài 5 năm kể từ ngày ký.

Hoạt động ý nghĩa của chương trình Gặp gỡ tháng 10 với sân chơi Pickleball thú vị cho giới doanh nhân.

Sự kiện hợp tác này được giới chuyên môn đánh giá cao vì mang lại lợi ích kép: vừa thúc đẩy phong trào thể thao trong giới doanh nhân, vừa tạo cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường quan hệ hợp tác. Với tầm nhìn dài hạn, cả hai đơn vị kỳ vọng sẽ biến những giải đấu pickleball phong trào thành các sự kiện thường niên có thương hiệu, được tổ chức chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ tại TP.HCM mà còn từ các tỉnh thành khác.