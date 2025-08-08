Biểu tượng CLB bóng đá Công an TP.HCM tái xuất 08/08/2025 19:06

(PLO)- Ngày 8-8, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra Lễ xuất quân, giới thiệu logo và trang phục thi đấu của CLB bóng đá Công an TP.HCM mùa giải 2025-2026 với sự trở lại của người hùng một thời Lê Huỳnh Đức trong vai trò thuyền trưởng.

Đội bóng đá Công an TP.HCM góp mặt ở mùa giải 2025-2026 là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự trở lại đầy kiêu hãnh của một tượng đài bóng đá thành phố mang tên Bác. Ra đời năm 1979, CLB Công an TP.HCM từng cùng Cảng Sài Gòn và Hải Quan tạo nên “tam hùng” của bóng đá Sài thành những năm 1990.

Trong giai đoạn vàng son, đội bóng đã giành hàng loạt danh hiệu quốc gia, nổi bật nhất là chức vô địch mùa giải 1995, cùng các ngôi á quân ở các mùa 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002. Tuy nhiên, cuối năm 2002, CLB buộc phải giải thể, để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vai trò của thể thao như một sức mạnh mềm, một phần bản sắc của đô thị hiện đại, năng động. Ông khẳng định việc khôi phục CLB Công an TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là sợi dây kết nối giữa lực lượng công an với nhân dân, lan tỏa tinh thần kỷ luật, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng CLB bóng đá Công an TP.HCM khôi phục sẽ đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà. Ảnh: UYÊN PHẠM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ: “Việc phát triển CLB Công an TP.HCM đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà, mang lại niềm vui, tinh thần, khí thế mới cho nhân dân Thành phố. Đặc biệt, trong lực lượng Công an, thể thao không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là giá trị tinh thần, là biểu hiện sinh động của bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó, đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn: “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc, để xây dựng đất nước, để phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Đội bóng Công an TP.HCM là hình ảnh của ý chí, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Thành phố đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào tập thể CLB, mong các cầu thủ thi đấu đoàn kết, cao thượng, chuyên nghiệp và vươn tầm quốc tế”.

CLB giữ lại một số nòng cốt và tăng cường lực lượng mạnh mẽ cho mùa giải mới 2025-2026. Ảnh: UYÊN PHẠM

Sự trở lại của CLB Công an TP.HCM nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Tháng 7-2025, UBND TP.HCM đã chính thức chuyển giao CLB từ Sở Văn hóa - Thể thao về Công an TP.HCM và đổi tên thành CLB Bóng đá Công an TP.HCM, với mục tiêu đưa đội bóng trở lại nhóm mạnh nhất V-League và trở thành niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân.

Trên băng ghế huấn luyện, cái tên Lê Huỳnh Đức, cựu tuyển thủ quốc gia và cũng là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, được chọn để dẫn dắt đội. Đồng hành cùng ông là những trợ lý kỳ cựu: Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, đều là “người nhà” từng gắn bó với CLB trước đây.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện đều là những "công thần" một thời của bóng đá Công an TP.HCM. Ảnh: UYÊN PHẠM.

Lực lượng CLB giữ lại nhiều trụ cột như thủ môn Patrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn… Bên cạnh đó, hàng loạt tân binh chất lượng đã gia nhập, gồm tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, Đặng Văn Lắm, Phạm Văn Luân, Nguyễn Đức Phú, hậu vệ Lê Quang Hùng,...

Mục tiêu cho mùa giải 2025-2026 của CLB Công an TP.HCM là vào nhóm trên của bảng xếp hạng V-League. HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Trở lại màu áo Công an TP.HCM là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần fair play, giữ gìn hình ảnh đẹp và hướng đến thành tích cao nhất”.

Các cựu cầu thủ Công an TP.HCM qua nhiều thời kỳ góp mặt trong buổi Lễ ra mắt và xuất quân của CLB. Ảnh: UYÊN PHẠM.

Đại tá Lương Đức Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Chủ tịch CLB, cho biết ngay sau khi tiếp nhận, CLB đã khẩn trương tái cấu trúc, từ bộ máy quản lý, ban huấn luyện đến công tác tuyển quân. Song song với việc xây dựng lối chơi gắn kết, CLB chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, y tế, phục hồi thể lực và các điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho cầu thủ. Không chỉ vậy, đội bóng còn đẩy mạnh hợp tác với Hội cổ động viên, báo chí, truyền hình, các trường CAND, doanh nghiệp và cộng đồng để lan tỏa tinh thần thể thao và hình ảnh đẹp của lực lượng công an.

“Chúng tôi xác định bóng đá chính là một mặt trận mới. Tại đó, người chiến sĩ Công an sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần thép, bản lĩnh thép và trái tim nhân ái. Mục tiêu là thi đấu kỷ luật, đoàn kết, trung thực và cống hiến, đúng với truyền thống của lực lượng Công an nhân dân”, Đại tá Lương Đức Minh khẳng định.

Đại diện Hội cổ động viên CLB bóng đá Công an TP.HCM. Ảnh: UYÊN PHẠM.

Sự kiện ra mắt CLB Bóng đá Công an TP.HCM không chỉ đánh dấu sự hồi sinh của một thương hiệu bóng đá từng vang bóng, mà còn khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng cho hàng vạn người hâm mộ. Mùa giải mới đang ở phía trước, và thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã sẵn sàng viết tiếp trang sử mới, với khát vọng đưa màu áo đỏ của Công an TP.HCM một lần nữa tung bay trên đỉnh cao của làng bóng Việt Nam.