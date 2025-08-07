Thưởng siêu xe hơn 4 tỉ đồng ở giải Golf “Vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 07/08/2025 18:00

(PLO)- Chuyên đề Công an TP.HCM phối hợp cùng Công ty Golf Pro tổ chức giải Golf “Vì bình yên cuộc sống” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9-8 tại sân Vietnam Golf & Country Club (Thủ Đức, TP.HCM).

“Vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 là sự kiện thể thao – giao lưu mang nhiều ý nghĩa nhân văn, góp phần tạo nên một ngày hội kết nối giữa lực lượng Công an, cộng đồng doanh nghiệp và những người yêu thể thao, nhất là bộ môn golf đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Sự kiện năm nay nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các cột mốc trọng đại của đất nước như 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Đây là dịp để nhìn lại hành trình lịch sử dân tộc và cũng là cơ hội để tôn vinh đóng góp của các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự. Việc tổ chức giải golf “Vì bình yên cuộc sống” gửi gắm nhiều thông điệp về sự gắn kết, sẻ chia và đồng hành vì cộng đồng.

Với sự tham gia của hơn 140 golfer, bao gồm nhiều lãnh đạo, đại biểu đến từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, giải đấu năm nay được kỳ vọng là sân chơi đẳng cấp, nơi hội tụ của tinh thần thể thao, giao lưu và chia sẻ.

Giải Hole-in-One với tổng giá trị cả chục tỷ đồng, bao gồm một siêu xe Maserati trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Không khí cuộc chơi sẽ càng thêm phần sôi nổi nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là giải Hole-in-One với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, bao gồm một siêu xe Maserati trị giá hơn 4 tỷ đồng, bình rượu sâm Ngọc Linh trị giá hơn 2 tỷ đồng, xe Piaggio APRILIA và 1 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, các giải kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin cũng hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính và thú vị.

Không dừng lại ở đó, giải Golf “Vì bình yên cuộc sống” còn mang trong mình sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Theo đó, Ban tổ chức sẽ trích một phần kinh phí từ giải để xây dựng và sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá hơn 70 triệu đồng. Đây là nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với lực lượng đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho xã hội.

Thú vị cuộc chơi lớn "Vì bình yên cuộc sống".

Bên cạnh việc thi đấu, giải còn là dịp để các golfer gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng kết nối trong không gian mở xanh mát của sân golf Thủ Đức – một trong những sân golf chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Với cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, sân golf này sẽ góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho các vận động viên tham gia tranh tài.

Giải Golf “Vì bình yên cuộc sống” lần 2-2025 hứa hẹn là một sự kiện thể thao, văn hóa đặc sắc, nơi tinh thần thể thao hòa quyện cùng lòng nhân ái, tạo ra một sân chơi vừa đẳng cấp vừa gần gũi, giàu giá trị cống hiến. Qua đó, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí chuyên đề của lực lượng Công an TP.HCM trong việc thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.