Tối nay HLV Kim Sang-sik đi do thám U-23 Nhật Bản 10/01/2026 12:44

(PLO)-Nhìn một đối thủ đá thật sẽ nhận diện được nhiều điều, HLV Kim Sang-sik sẽ do thám những đối thủ tiềm năng như U-23 Nhật Bản, U-23 UAE.

U-23 Việt Nam đã toàn thắng hai trận ở bảng A vòng chung kết U-23 châu Á và chờ vé tứ kết sau lượt trận cuối khuya 12-1. Nhưng nhất định tối 10-1, HLV Kim Sang-sik sẽ đi do thám, xem giò xem cẳng các đối thủ tiềm năng ở vòng knock out thứ nhất.

U-23 Nhật Bản khởi đi cực kỳ ấn tượng với việc hủy diệt Syria 5-0. Syria chính là “quân xanh” mà trước thềm giải, U-23 Việt Nam thua 1-2 trong trận đá tập. Ở lượt trận đầu, ngoài Nhật Bản thắng đậm, thì UAE cũng đánh bại Qatar 2-0 rất ấn tượng.

U-23 Nhật Bản trong trận hủy diệt U-23 Syria 5-0. Ảnh:AFC

Nếu U-23 Việt Nam vào vào tứ kết thì chính Nhật Bản và UAE là hai đối thủ U-23 Việt Nam sẽ đối đầu. Mặt khác Syria và Qatar chơi quá rời rạc, khó tranh vé vào tứ kết với Nhật Bản và UAE. Với một nhà cầm quân, việc quan sát đối thủ trong một trận đấu chính thức là rất quan trọng. Các đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo lẫn Kim Sang-sik rất siêng việc thị sát đối thủ này.

Còn nhớ SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik dẫn toàn bộ học trò xem trận bán kết U-22 Thái Lan đá với U-22 Malaysia và sau đó vào chung kết gặp Thái Lan đầy áp lực rồi U-23 Việt Nam có một cuộc ngược dòng ngoạn mục ngay tại thánh địa Rajamangala.

Xem đối thủ trong một trận... đá thật, HLV Kim Sang-sik dễ dàng xây dựng cách đối đầu hiệu quả. Ảnh:AFC

U-23 Nhật Bản và U-23 UAE... đều là những đội “kèo trên” của U-23 Việt Nam. Tuy nhiên đó là thứ hạng, với HLV Kim Sang-sik thì không có khái niệm mình là “kèo dưới” và tìm mọi cách chứng minh đó là đúng. Cụ thể nếu chạm trán với Nhật Bản hay UAE thì U-23 Việt Nam phải có nhiệm vụ đánh bại và tất nhiên phải nắm bắt được đặc điểm của đối thủ, đó là nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik.

Có ai dám chắc trước trận rằng U-23 Việt Nam sẽ đánh bại U-23 Jordan tối 6-1 đâu? Thế nhưng không những U-23 Việt Nam thắng Jordan mà còn thể hiện cách chơi không cho đối thủ chơi bóng, biến những chàng trai trẻ to con, râu quai nón rậm rạp Jordan thành những kẻ như mới học chơi bóng.

HLV Kim Sang-sik cũng chọn điểm rơi thể lực phong độ cho toàn đội trong một giải rất ấn tượng. Nhìn U-23 Việt Nam thể hiện trong trận thắng kịch tính Kyrgyzstan 2-1 mới thấy mỗi cá nhân U-23 Việt Nam ngoài khỏe, còn bền, máu lửa, dứt khoát. Ngoài ra cách bố trí con người, chọn đội hình xuất phát, cách thay người là một chiến thuật đầy thú vị của HLV Kim Sang-sik.