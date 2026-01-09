Sốc: Thắng tiếp Kyrgyzstan, U-23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại 09/01/2026 23:42

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã xuất thần qua mặt U-23 Kyrgyzstan 2-1 nhưng vẫn ngóng chờ Saudi Arabia không thua Jordan mới chắc chắc có một trong hai vé đầu bảng A vào tứ kết.

U-23 Việt Nam tiếp tục mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc khi đánh bại U-23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U-23 châu Á. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng sau hai lượt đấu, tạm thời đứng trước cơ hội rất lớn để góp mặt ở tứ kết.

Dẫu vậy, trên phương diện lý thuyết, cánh cửa đi tiếp của bóng đá trẻ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn khép chặt và phải chờ kết quả của cặp đấu còn lại giữa Saudi Arabia và Jordan.

Bước vào trận gặp Kyrgyzstan, các tuyển thủ trẻ Việt Nam chủ động chơi chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận. Nỗ lực sớm được đền đáp ở phút 19 khi Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Khuất Văn Khang thể hiện bản lĩnh với cú sút quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào góc trái khung thành, mở tỷ số cho đại diện Đông Nam Á.

Khuất Văn Khang và đồng đội ăn mừng chiến thắng nghẹt thở Kyrgyzstan. Ảnh: TAFC.

Sau bàn thắng, Việt Nam duy trì thế trận tương đối an toàn, nhưng một khoảnh khắc thiếu tập trung đã khiến lợi thế bị xóa bỏ. Phút 44, trung vệ Hiểu Minh chuyền hỏng tạo điều kiện cho Marlen Murzakhmatov tận dụng cơ hội, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan, đẩy trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, U-23 Việt Nam đẩy cao nhịp độ nhằm tìm bàn thắng quyết định. Sức ép liên tục được tạo ra và đến phút 87, bước ngoặt xuất hiện. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Lý Đức chuyền bóng vào trong để Lê Văn Thuận gây sức ép khiến một hậu vệ Kyrgyzstan lúng túng phản lưới nhà. Bàn thắng muộn làm thầy trò ông Kim vỡ òa cảm xúc và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

U-23 Kyrgyzstan đã thua hai trận và sắp sửa về nước. Ảnh: TAFC.

Với 6 điểm sau hai lượt trận, U-23 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé tứ kết. Đội sẽ chắc chắn đi tiếp nếu Saudi Arabia không để thua Jordan ở trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30. Khi đó, cục diện bảng A sẽ ngã ngũ ngay sau lượt trận thứ hai.

Trong trường hợp Jordan tạo bất ngờ khi thắng chủ nhà Saudi Arabia, bảng đấu sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng ở lượt cuối. U-23 Việt Nam sẽ phải đối đầu trực tiếp Saudi Arabia trong khi Jordan nhiều khả năng giành trọn 3 điểm trước Kyrgyzstan đã hết cơ hội. Khi ấy, cuộc cạnh tranh giữa các đội có cùng 6 điểm sẽ được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại, mang lại một kịch bản đầy kịch tính cho chặng cuối vòng bảng.