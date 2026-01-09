Kỳ lạ quan chức bóng đá Malaysia được phục chức sau bê bối nhập tịch 09/01/2026 11:37

(PLO)- Ông Datuk Noor Azman Rahman có thể chính thức trở lại làm nhiệm vụ tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi kết thúc cuộc xem xét kỷ luật.

Mặc dù ông Datuk Noor Azman Rahman có thể chính thức trở lại nhiệm vụ tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi kết thúc cuộc xem xét kỷ luật, nhưng việc tăng lương của ông sẽ bị đóng băng trong hai năm và ban chấp hành sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả công việc trong vòng sáu tháng.

Đó là tuyên bố của quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, đã tuyên bố điều này. Ông Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác vào ngày 17 tháng 10 năm ngoái sau khi bị cáo buộc liên quan đến một cuộc điều tra nội bộ về công tác quản lý của FAM, đặc biệt là liên quan đến hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trừng phạt.

Quyết định đình chỉ chức tổng thư ký FAM của ông Azman Rahman được đưa ra sau những lo ngại được nêu trong báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) ngày 15-12-2025, trong đó xác định những sai sót về mặt hành chính nhưng không có bằng chứng về việc cố ý làm giả tài liệu.

"Ủy ban điều tra độc lập (IIC) kết luận rằng ông Azman Rahman không phạm bất kỳ sai phạm nào, nhưng ông ấy đã có sự tắc trách trong công tác quản lý", quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết, "Ban kỷ luật của FAM đã đưa ra các biện pháp kỷ luật nhưng quyết định ông ấy có thể trở lại vai trò của mình ngay lập tức.

"Chúng tôi tuân theo quy trình của ủy ban. Bất kỳ quyết định nào do ủy ban đưa ra đều phải được tôn trọng," ông Datuk Yusoff Mahadi nói thêm, giải thích lý do đằng sau việc phục chức cho ông Azman Rahman.

Ông Datuk Noor Azman Rahman được phục chức tổng thư ký FAM. ẢNH: NST

Tên của Azman Rahman cũng được nêu bật trong một số tài liệu của FIFA liên quan đến vấn đề cầu thủ nhập tịch, làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu việc ông được phục hồi tư cách thành viên có thể gây ra lo ngại trên phạm vi quốc tế hay không. Tuy nhiên, ông Yusoff đã làm rõ rằng đây hoàn toàn là một quyết định hành chính nội bộ.

"Từ góc nhìn của FAM, đây là quyết định của Ban kỷ luật. Chúng tôi phải tôn trọng điều đó, ngay cả khi FIFA hoặc các bên ngoài khác đã nêu tên những người vi phạm", ông Datuk Yusoff Mahadi nói.

FAM tái khẳng định ông Azman không liên quan đến việc làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch và việc trở lại cho phép ông tiếp tục quản lý hoạt động hàng ngày của bóng đá Malaysia.

Vào cuối tháng 9 năm ngoái, FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ trong khi bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado, bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng và bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người. Sau đó, vụ việc leo thang với các biện pháp trừng phạt bổ sung như xử thua 0-3 trong 3 trận đấu giao hữu của tuyển Malaysia, dẫn đến việc thứ hạng FIFA của bóng đá Malaysia giảm sút.

Hiện tại, vụ việc đang được Tòa án Trọng tài Thể thao xem xét sau khi FAM kháng cáo các lệnh trừng phạt của FIFA.