Tổng hợp VCK U-23 châu Á: U-23 Việt Nam chỉ thua Nhật, phía Đông đều dẫn đầu bảng 11/01/2026 11:42

(PLO)- Bốn đại diện phía Đông châu Á đang chễm chệ trên ngôi đầu mỗi bảng, trong đó còn có đội tuyển U-23 Việt Nam.

Ngoài U-23 Việt Nam ấn tượng ở bảng A với hai trận toàn thắng, các đội đang dẫn đầu các bảng B, C và D đều thuộc về các đội khu vực Đông Á.

U-23 Việt Nam có hai trận thắng và Nhật Bản cũng thế. Nếu đội bóng trẻ Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại 4/1 thì Nhật Bản vượt trội với con số 8/0. Bóng đá trẻ Úc cũng đang duy trì ngôi đầu bảng D, còn vị trí đầu bảng C thuộc về Hàn Quốc.

Sau 2 lượt trận bảng B, đội bóng trẻ Nhật Bản toàn thắng ghi 8 bàn, giữ sạch mành lưới. Ảnh: AFC.

Điểm qua những bảng đấu VCK U-23 châu Á:

+ Bảng A: U-23 Việt Nam đã ấn tượng hơn cả chủ nhà Saudi Arabia khi ra quân 2 trận toàn thắng đang ở đỉnh bảng A. Trong khi đó, Jordan có cùng 3 điểm với Saudi Arabia nhưng xếp trên nhờ đối đầu trực tiếp thắng chủ nhà 3-2. Bảng này hứa hẹn lượt trận cuối đầy kịch tính khi mà đội đầu bảng Việt Nam cũng chưa chắc suất đi tiếp.

+ Bảng B: Ứng viên vô địch Nhật Bản đã thể hiện tiếp sự ấn tượng khi ra quân trận đầu thắng lớn Syria 5-0 và trận thứ hai tiếp tục thắng dễ UAE 3-0.

U-23 Thái Lan thua Úc, 21 giờ ngày ngày 11-2 đối đầu với Iraq. Ảnh:AFC

Bảng B có hai đội cùng 3 điểm là UAE và Syria, nhưng Syria xếp sau UAE vì số bàn thua nhiều hơn. Đáng chú ý U-23 Qatar gây nhiều thất vọng, với một đội bóng trẻ đến từ quốc gia có hệ thống học viện Aspire tuyển sinh toàn cầu và những chuyên gia bóng đá giỏi nước ngoài đến huấn luyện nhưng không làm nên trò trống gì qua hai trận trắng tay (thua Syria 0-1 và thua UAE 0-2).

+ Bảng C: Sau 2 lượt trận, ngôi đầu thuộc về Hàn Quốc với 4 điểm trong tay. Bảng này được đánh giá là bảng tử thần khi ngoài Hàn Quốc còn có Uzbekistan, Iran và Lebanon. Đêm 10-1, Hàn Quốc thắng Lebanon 4-2,còn Iran và Uzbekistan chia điểm nhau qua trận hòa không bàn thắng.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng A và chờ "chốt hạ" với chủ nhà Saudi Arabia lúc 23 giờ 30 ngày 12-1. Ảnh: AFC.

Ngoài Hàn Quốc dẫn đầu bảng sau 2 lượt trận, ngay vị trí nhì bảng Uzbekistan đang nắm giữ khi cũng có 4 điểm nhưng kém Iran hiệu số bàn thắng/bại.

+ Bảng D: Mới diễn ra một lượt trận với ngôi đầu đang thuộc về Úc sau khi ngược dòng thắng Thái Lan 2-1 ngày 9-1. Cũng ở lượt trận đầu, Trung Quốc bất ngờ cầm hòa với đội mạnh Iraq 0-0 điều này giúp U-23 Thái Lan tiếp tục nuôi hy vọng vào tốp 2 của bảng để giành vé đi tứ kết.

21 giờ ngày 11-1, đội tuyển U-23 Thái Lan sẽ chạm trán Iraq. Thầy trò HLV Thawatchai Ongtrakul trong thế lưng dựa tường phải có chiến thắng mới có khả năng đi tiếp.