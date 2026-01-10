U-23 Việt Nam bị loại hoặc đi tiếp trong trường hợp nào? 10/01/2026 08:20

Cục diện bảng đấu trở nên kịch tính hơn rất nhiều sau khi U-23 Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan nhưng U-23 Jordan tạo nên bất ngờ lớn bằng chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Saudi Arabia. Kết quả này khiến cuộc đua giành hai suất đi tiếp phải chờ đến lượt trận cuối cùng, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Hiện tại, đội trẻ Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng và nắm quyền tự quyết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần hết sức thận trọng bởi trận đấu cuối cùng vào ngày 12-9 gặp Saudi Arabia được dự báo vô cùng căng thẳng. Đội chủ nhà buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi Jordan nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước Kyrgyzstan - đội đã gần như hết cơ hội cạnh tranh.

Nếu Việt Nam có được ít nhất một điểm trước Saudi Arabia, mọi lo lắng sẽ chấm dứt. Khi đó, đội bóng áo đỏ chắc chắn đứng đầu bảng A và bước vào tứ kết với vị thế thuận lợi, đồng thời tránh được những đối thủ mạnh như U-23 Nhật Bản ở vòng knock out. Đây rõ ràng là kịch bản dễ thở nhất.

Các học trò HLV Kim Sang-sik phải nỗ lực ở trận đấu cuối với chủ nhà Saudi Arabia do chưa chắc vé vào tứ kết. Ảnh: TAFC.

Trong trường hợp Việt Nam để thua Saudi Arabia, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại. Nếu Jordan không thể đánh bại Kyrgyzstan, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ vị trí nhì bảng và giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, tình huống phức tạp nhất sẽ xảy ra khi Việt Nam thua Saudi Arabia, còn Jordan lại giành chiến thắng ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, ba đội Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan sẽ cùng có 6 điểm, buộc ban tổ chức phải xét đến thành tích đối đầu trực tiếp giữa ba đội.

Ở nhóm đối đầu này, Việt Nam đang nắm lợi thế nhất định nhờ chiến thắng 2-0 trước Jordan, trong khi Jordan thắng Saudi Arabia 3-2. Nếu Việt Nam chỉ thua Saudi Arabia với cách biệt một bàn, ngôi đầu bảng vẫn thuộc về thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trường hợp thua hai bàn, Việt Nam sẽ đứng nhì bảng. Ngay cả khi thua ba bàn nhưng ghi được từ hai bàn trở lên, cơ hội đi tiếp của đội bóng áo đỏ vẫn rất sáng.

U-23 Jordan gây bất ngờ khi thắng ngược chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: TAFC.

Kịch bản nhạy cảm nhất là thất bại 1-4 hoặc 1-3, khi đó thứ hạng của Việt Nam sẽ phải so sánh thêm hiệu số bàn thắng bại toàn bảng với Jordan. Nếu hiệu số tốt hơn, Việt Nam vẫn đi tiếp; ngược lại, nguy cơ bị loại là có thật. Trường hợp xấu nhất chỉ xảy ra nếu U-23 Việt Nam thua Saudi Arabia 0-3 hoặc nhận thất bại với cách biệt từ bốn bàn trở lên.

Tóm lại, U-23 Việt Nam đang ở thế thuận lợi nhưng chưa thể chủ quan. Cuộc đối đầu với Saudi Arabia mang tính quyết định, đòi hỏi ban huấn luyện phải có những tính toán hợp lý nhằm đảm bảo tấm vé vào tứ kết trong một bảng đấu đầy biến động.