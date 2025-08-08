Cú hat trick mới của Ronaldo và tham vọng của Al Nassr 08/08/2025 11:51

(PLO)- Thêm một lần nữa ghi lại giá trị của mình trên sân bóng, cú hat trick mới của Ronaldo đã giúp anh tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước chủ nhà Rio Ave, trận giao hữu diễn ra sáng 8-8 tại sân Algarve, Loule (Bồ Đào Nha).

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của 10.000 khán giả, siêu sao 40 tuổi ghi 3 bàn thắng hoàn hảo: một pha dứt điểm sấm sét, một cú đánh đầu sở trường và một quả phạt đền lạnh lùng. Đây là màn khởi động ấn tượng của Al Nassr trước thềm mùa giải mới, đồng thời cú hat trick mới của Ronaldo cũng là lời nhắc nhở cho thế giới bóng đá rằng anh vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ và khát khao chinh phục.

Trước trận đấu này, Al Nassr đã có những kết quả giao hữu khả quan khi lần lượt đánh bại Toulouse và SK St. Johann in Tirol. HLV Jorge Jesus, người đồng hương với Ronaldo, đã xây dựng cho đội bóng Saudi Pro League một lối chơi biến hóa, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tối đa kỹ năng của các ngôi sao tấn công.

Trong cuộc đọ sức với Rio Ave, đội bóng đứng thứ 11 Liga Bồ Đào Nha mùa trước, được xem là bước thử nghiệm chiến thuật trước khi Al Nassr bước vào trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia gặp Al Ittihad.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn hiệu quả và bền bỉ ở tuổi 40. Ảnh: EPA.

Ngay từ những phút đầu, Al Nassr đã áp đặt thế trận, cầm bóng nhiều và liên tục khoét vào hai cánh đối thủ. Ronaldo, vẫn khoác chiếc áo số 7 quen thuộc, di chuyển thông minh, liên tục kéo giãn hàng phòng ngự Rio Ave. Phút 43, anh có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp ăn ý cùng tân binh Joao Felix, mối liên kết hứa hẹn sẽ là vũ khí mới cho Al Nassr. Số 7 nhận bóng, xoay người thoát khỏi sự kèm cặp và tung cú sút căng như búa bổ, đưa bóng găm thẳng vào góc xa.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Jorge Jesus càng chơi càng hưng phấn. Sau bàn nhân đôi cách biệt của Sadio Mane, Ronaldo lại lên tiếng ở phút 63. Lần này, Wesley Ribeiro có pha tạt bóng mẫu mực từ cánh phải, để CR7 bật cao đánh đầu tung lưới Rio Ave, ghi dấu thêm một pha lập công bằng sở trường không chiến. Bàn thắng thứ ba của anh, và cũng là cú hat trick mới của Ronaldo, đến ở phút 82 sau khi Félix bị phạm lỗi trong vòng cấm. Không mắc sai lầm như Mane trước đó, Ronaldo sút phạt đền đầy uy lực, đánh bại thủ môn đối phương trong tiếng hò reo vang dội.

Tuy nhiên, chiến thắng này không chỉ có dấu ấn của Ronaldo. Có thêm Marcelo Brozovic kiểm soát tuyến giữa bằng những đường chuyền chính xác và khả năng đọc trận đấu. Mohamed Simakan cùng hàng thủ giữ sạch lưới, trong khi Sadio Mane, Wesley Ribeiro và Felix tạo nên sự đa dạng trong tấn công. Sự gắn kết này là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng mà Jorge Jesus đề ra, giúp Al Nassr cân bằng giữa phòng ngự chặt chẽ và tấn công hiệu quả.

Cú hat trick mới của Ronaldo đang giúp anh tiến gần hơn đến mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Với kết quả này, Al Nassr cho thấy họ rất mạnh ở khâu ghi bàn cùng việc sở hữu chiều sâu đội hình đủ sức cạnh tranh ở nhiều mặt trận. Ronaldo, người đã ghi 22 bàn sau 26 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia trong năm 2025, rõ ràng vẫn là ngọn cờ đầu. Mục tiêu của anh mùa này là vừa ghi bàn, vừa dẫn dắt tập thể cho những danh hiệu lớn, từ giải quốc nội đến AFC Champions League.

Hình ảnh Ronaldo ăn mừng bàn thắng, nở nụ cười rạng rỡ và giơ cao cánh tay trước hàng nghìn cổ động viên ở quê nhà Bồ Đào Nha, đã tạo nên khoảnh khắc đẹp của ý chí và tình yêu bóng đá. Dù đang ở độ tuổi mà phần lớn các đồng nghiệp đã treo giày, Ronaldo vẫn tiếp tục phá vỡ giới hạn, giữ vững vị thế trong tốp cầu thủ được chú ý nhất hành tinh.

Al Nassr đã sẵn sàng cho mùa giải mới, và với cú hat trick mới của Ronaldo cho thấy anh vẫn cháy bỏng khao khát như ngày nào.