Sốc với danh sách ứng viên HLV tuyển Singapore, U-23 Singapore bỏ SEA Games 33 07/08/2025 16:51

Danh sách ứng viên ngồi ghế HLV tuyển Singapore rất đông, trong đó có HLV Mano Polking đang dẫn dắt CA. Hà Nội, HLV Fabio Cannavaro, Harry Kewell, Jesus Casas (cựu HLV tuyển Iraq), Anthony Hudson hiện là giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan...

Tuy nhiên câu chuyện U-23 Singapore sẽ không tham dự SEA Games 33 đang là đề tài nóng. Với một đại hội thể thao việc họ cảm thấy không có khả năng tranh chấp huy chương hay vì lý do nội bộ họ không tham dự cũng là điều bình thường.

Huyền thoại Ý, đội trưởng vô địch World Cup 2006 Fabio Cannavaro từng dẫn dắt Goungchou Evergrande là ứng viên HLV tuyển Singapore. Ảnh: AFC

Gần đây bóng đá Singapore hay bỏ giải, chẳng hạn U-23 Singapore cũng không tham dự giải U-23 Đông Nam Á vừa qua tại Indonesia. Giải vô địch nữ Đông Nam Á AFF Cup-MSIG Serenity Cup 2025 đang diễn ra tại Việt Nam cũng vắng bóng đại diện Singapore.

Nói chung lại bóng đá Singapore đang trong thời kỳ tuột dốc thảm hại, nhất là bóng đá nam mọi cấp độ.

Cựu danh thủ Úc Harry Kewell cũng nộp đơn ứng thí HLV tuyển Singapore. Ảnh: S.H

Sau khi Singapore không còn mặn mà với chính sách nhập tịch tạo nên 3 trong 4 ngôi vô địch AFF Cup, bóng đá Singapore rơi vào sự xuống dốc trầm trọng.

Dẫu các giải Đông Nam Á không trực thuộc FIFA nhưng là một thành viên của AFF mà liên tục bỏ giải thì tính chuyên nghiệp và tinh thần không cao.

Riêng với đội U-23 Singapore đã có thông tin bỏ SEA Games 33 vì đội trẻ này quá yếu có thể là nguyên nhân.

Theo tờ Today của Singapore thì danh sách ứng viên có HLV Mano Polking đang dẫn dắt CA. Hà Nội và nhiều tên tuổi khác.

Có điều U-23 Singapore là đối thủ của U-23 Việt Nam ở bảng C vòng loại U-23 châu Á cùng với Yemen và Bangladesh khởi tranh từ ngày 3-9 tới tại Việt Trì, Phú Thọ... Không biết chuỗi chuẩn bị của đội bóng trẻ Đảo quốc sư tử này ra sao?

Trong khi đó đội tuyển quốc gia Singapore hiện nay do HLV Gavin Lee dẫn dắt tạm quyền khi HLV Tsutomu Ogura bất ngờ từ chức.

LĐBĐ Singapore thông báo và nhận được hàng chục ứng viên là HLV tuyển Singapore trong đó có nhiều tên tuổi lớn và quen thuộc như Fabio Cannavaro, Harry Kewell, từng đưa Yokohama F Marinos vào đến chung kết AFC Champions League 2023-2024.

Đáng nói hơn là theo báo chí Singapore có cả cái tên HLV Mano Polking đang dẫn dắt CA. Hà Nội cũng là ứng viên dẫn dắt tuyển Singapore.