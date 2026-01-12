Ngã đau tại Old Trafford, Man United đi vào cửa tử 12/01/2026 12:31

(PLO)- Man United vừa trải qua một đêm thất vọng nặng nề khi để thua Brighton & Hove Albion với tỷ số 1-2 ngay trên sân Old Trafford, qua đó chính thức dừng bước tại Cúp FA.

Trận thua của Man United diễn ra vào rạng sáng ngày 12-1 đã khiến Quỷ đỏ bị loại sớm ở vòng 3 FA Cup, đồng thời đẩy mùa giải của họ vào tình thế vô cùng u ám khi cơ hội giành danh hiệu gần như không còn.

Bước vào trận đấu với quyết tâm cao, Manchester United vẫn không thể áp đặt thế trận trước một Brighton chơi kỷ luật, giàu năng lượng và cực kỳ hiệu quả trong khâu dứt điểm. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV tạm quyền Fletcher lại tỏ ra lúng túng trong việc triển khai lối chơi, thường xuyên để đối thủ khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Thất bại 1-2 ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” là kết quả khiến người hâm mộ đau lòng.

Sesko đến cuối trận mới gỡ 1-2 cho Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Việc bị loại khỏi FA Cup đồng nghĩa với việc Manchester United chính thức khép lại hy vọng chinh phục đấu trường này, dù giải đấu mới chỉ bước qua vòng đầu tiên. Trước đó, Quỷ đỏ cũng đã sớm nói lời chia tay League Cup sau thất bại trước Grimsby Town trên loạt sút luân lưu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Man United lần lượt rơi rụng ở hai đấu trường cúp quốc nội, cho thấy sự bất ổn rõ rệt trong phong độ cũng như bản lĩnh thi đấu.

Sau cú ngã tại FA Cup, con đường duy nhất để Manchester United nghĩ tới danh hiệu mùa này chỉ còn lại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đây lại là mục tiêu được xem là vô cùng xa vời. Sau 19 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ có 32 điểm và đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng. Khoảng cách lên tới 17 điểm so với đội đầu bảng Arsenal gần như đã dập tắt hy vọng vô địch của Quỷ đỏ từ rất sớm.

Cú ngã đau tại Old Trafford khiến MU sớm dừng chân ở FA Cup. Ảnh: EPA.

Thực tế cho thấy, mục tiêu khả dĩ nhất với Manchester United lúc này không phải là ngôi vương, mà chỉ là cuộc đua vào tốp 4 để giành vé tham dự Champions League mùa sau. Khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ tư Liverpool chỉ là 3 điểm, một con số không khó san lấp nhưng bắt buộc MU cải thiện phong độ và duy trì sự ổn định trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Dẫu vậy, những gì đang diễn ra cho thấy Man United cần nhiều hơn những lời hứa. Thất bại trước Brighton phản ánh rõ ràng thực trạng sa sút, thiếu bản sắc và đầy bất ổn của đội bóng từng thống trị nước Anh. Nếu không sớm thay đổi, mùa giải này có thể sẽ khép lại với Quỷ đỏ trong nỗi thất vọng toàn diện.