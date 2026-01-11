Lộ trình công bố HLV trưởng của MU được hé lộ 11/01/2026 13:38

MU đã đàm phán với Ole Gunnar Solskjaer về khả năng chiến lược gia người Na Uy này trở lại Old Trafford đầy bất ngờ sau khi chia tay Ruben Amorim hồi đầu tuần. Bây giờ, tờ Mirror (Anh) đã hé lộ lộ trình công bố HLV trưởng của MU.

Theo đó, Manchester United hy vọng sẽ bổ nhiệm được HLV trưởng tạm quyền vào "đầu tuần tới" khi họ tiếp tục cân nhắc ai sẽ kế nhiệm vị trí dẫn dắt đội một sau sự ra đi của Ruben Amorim. Amorim, 40 tuổi, bị sa thải chưa đầy 24 giờ sau trận hòa 1-1 với Leeds United vào Chủ nhật tuần trước.

Trận đấu tại sân Elland Road bị lu mờ bởi những bình luận của chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha trong cuộc họp báo trước trận đấu đầy căng thẳng. Amorim chỉ tại vị được 14 tháng sau khi được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford lựa chọn để thay thế Erik ten Hag.

Manchester United đang tiến hành kế hoạch bổ nhiệm một HLV tạm quyền cho đến mùa hè, trước khi chọn người kế nhiệm chính thức cho Amorim, với Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer - cựu CLB của "quỷ đỏ" - đều đang được xem xét cho một vai trò trong ngắn hạn.

Solskjaer nhiều khả năng sẽ tạm quyền dẫn dắt MU đến hết mùa giải. ẢNH: Clive Brunskill

Solskjaer, người bị MU sa thải vào tháng 11 năm 2021, được cho là đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với ban lãnh đạo MU vào thứ Bảy (giờ Anh). Trong khi đó, Carrick là thành viên trong đội ngũ huấn luyện của Solskjaer và cũng đã được MU liên hệ.

Mặc dù vẫn chưa rõ ai sẽ được chọn, nhưng ESPN cho biết dự kiến ​​việc bổ nhiệm HLV tạm quyền sẽ được MU thực hiện vào đầu tuần tới, và Ruud van Nistelrooy - một cựu HLV của MU - cũng nằm trong danh sách ứng cử viên.

Bản báo cáo tương tự cũng cho biết thêm Van Nistelrooy cảm thấy mình "ở vị trí thấp hơn" trong danh sách ứng cử viên, theo các nguồn tin thân cận với HLV người Hà Lan. Và trong khi Solskjaer nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất để dẫn dắt MU, sau khi từng là HLV tạm quyền và sau đó được bổ nhiệm chính thức trước đây, một trong những vấn đề tiềm tàng khi tái bổ nhiệm HLV người Na Uy là việc xây dựng đội ngũ trợ lý của ông, bởi trước đây ông được hỗ trợ bởi Carrick, Mike Phelan và Kieran McKenna (HLV hiện tại của Ipswich Town).

Solskjaer và Carrick có thể là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này, nhưng Darren Fletcher đã gây ấn tượng kể từ khi tiếp quản MU sau sự ra đi của Amorim và vẫn có thể được yêu cầu tiếp tục đảm nhiệm vai trò này.

Cựu tiền vệ của Manchester United Fletcher đã dẫn dắt đội bóng trong trận hòa 2-2 trước Burnley ở vòng 21 Premier League và sẽ tiếp tục có mặt trên băng ghế chỉ đạo khi Quỷ đỏ tiếp đón Brighton ở vòng ba Cúp FA vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 11-1.