'Bất kỳ ai cũng có thể tranh cử chức chủ tịch liên đoàn bóng đá Malaysia' 11/01/2026 13:22

Chủ tịch lâm thời của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Yusoff Mahadi vừa khẳng định ông sẽ không ngăn cản bất kỳ ai tranh cử chức vụ cao nhất của liên đoàn bóng đá quốc gia, bao gồm cả cựu chủ tịch Tan Sri Hamidin Amin.

Ông Yusoff không loại trừ khả năng FAM sẽ tổ chức đại hội kiêm bầu cử trong năm nay. "Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, chỉ có ông ấy (Hamidin) mới có thể tự nói về mình", ông Yusoff cho biết, "Mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là nếu chúng ta giải tán hội đồng điều hành hiện tại. (Nếu bị giải tán) chúng ta sẽ tổ chức bầu cử và bất kỳ ai cũng có thể tranh cử chức vụ chủ tịch FAM".

Ông Hamidin, người được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự FAM năm ngoái, đang được đồn đoán sẽ trở lại vị trí lãnh đạo cao nhất của bóng đá Malaysia. Trong khi đó, ông Yusoff nói thêm đại hội của FAM dự kiến ​​diễn ra vào tháng tới nhưng có thể bị hoãn lại tối đa sáu tháng nếu cần thiết. Cuộc bầu cử sẽ chỉ được tổ chức nếu ban chấp hành FAM hiện tại bị giải tán.

Trong một diễn biến khác, quyết định của FAM về việc phục chức cho tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman mà không tham khảo ý kiến ​​của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã làm dấy lên những câu hỏi mới, trong bối cảnh các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn về việc đăng ký bảy cầu thủ nhập tịch có liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi tuyên bố không cần phải tham khảo ý kiến ​​của cơ quan quản lý thể thao thế giới trong việc phục hồi chức vụ cho tổng thư ký FAM

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi. ẢNH: NST

"Về trường hợp của Azman, chúng tôi không cần tham khảo ý kiến ​​của FIFA . Quy trình nội bộ của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn", ông Yusoff cho biết sau cuộc họp kín của FAM tại Petaling Jaya.

Ủy ban phúc thẩm FIFA đã giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với FAM và bảy cầu thủ, phán quyết rằng giấy khai sinh được nộp để chứng minh tư cách thi đấu đã bị làm giả. Các tài liệu này được cho là cho thấy ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sinh ra ở ngoài Malaysia, bao gồm Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Ông Yusoff cho biết cuộc điều tra nội bộ của FAM đã minh oan cho Azman, cho rằng vấn đề này là do sơ suất chứ không phải do cố ý. "Chúng tôi đã hoàn tất quy trình, chuyển vụ việc cho Ủy ban Điều tra Nội bộ, và hội đồng kỷ luật đã đưa ra quyết định", ông nói.

Tuy nhiên, FIFA mô tả những sai phạm này là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về tính liêm chính trong bóng đá, viện dẫn những thiếu sót trong khâu giám sát và xác minh, khiến ban lãnh đạo FAM phải chịu sự giám sát quốc tế.

Đồng thời, các cuộc điều tra của cảnh sát cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hơn 40 báo cáo của cảnh sát đã được lập và lời khai đã được lấy từ một số quan chức FAM, bao gồm cả ông Yusoff. "Cảnh sát đã lấy lời khai từ sáu hoặc bảy người, trong đó có tôi," ông Yusoff.

Quyền chủ tịch FAM Yusoff bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng trách nhiệm thuộc về ban quản lý đội tuyển bóng đá Malaysia, chứ không phải FAM. "FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ tập trung vào FAM. Trách nhiệm thuộc về FAM", ông khẳng định.