Xúc động Wayne Rooney bật khóc khi em trai hạ gục đương kim vô địch FA Cup 12/01/2026 13:16

(PLO)- FA Cup của nước Anh tiếp tục cho thấy vì sao được gọi là giải đấu của những điều kỳ diệu, và lần này, câu chuyện xúc động nhất lại gắn liền với gia đình Rooney.

Trong đêm đáng nhớ tại Macclesfield, Wayne Rooney - huyền thoại của Manchester United - đã không thể kìm nén cảm xúc khi chứng kiến em trai mình, John Rooney, tạo nên cú địa chấn trước nhà đương kim vô địch FA Cup Crystal Palace.

Đội bóng hạng sáu Macclesfield bước vào vòng ba FA Cup mùa giải 2025-2026 với vị thế của kẻ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Đối thủ của họ chính là Crystal Palace, đại diện Premier League và cũng là nhà vô địch FA Cup mùa trước. Thế nhưng, trên sân nhà chật kín khán giả, Macclesfield đã chơi một trận đấu vượt xa mọi dự đoán.

Sau hiệp một giằng co, Paul Dawson bất ngờ mở tỷ số ở phút 43, tạo nên sự cuồng nhiệt trên khán đài. Sang hiệp hai, Isaac Buckley tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 60, đẩy Crystal Palace vào trạng thái choáng váng. Dù đội khách nỗ lực dồn lên trong những phút cuối và chỉ kịp ghi bàn danh dự ở phút 90 nhờ công Santos Yeremi, chiến thắng 2-1 chung cuộc vẫn thuộc về Macclesfield.

Huyền thoại Wayne Rooney rơi nước mắt khi chứng kiến đội bóng của em trai giành chiến thắng. Ảnh: DS.

Wayne Rooney có mặt trên sân với vai trò bình luận viên, nhưng khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, mọi vai trò dường như tan biến. Cựu đội trưởng tuyển Anh tiến thẳng xuống sân, ôm chầm lấy em trai và rơi nước mắt. Trong niềm vui chiến thắng là cảm xúc của một người anh chứng kiến em mình chạm vào giấc mơ lớn lao.

Chia sẻ sau trận đấu, Rooney thừa nhận bản thân gần như sững sờ trước những gì đã xảy ra. Anh cho biết John Rooney mới bước vào con đường huấn luyện chưa lâu, nhưng đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong một trận đấu áp lực lớn như vậy. Việc đưa một đội bóng hạng thấp vượt qua nhà vô địch FA Cup và giành vé vào vòng 4 khiến Rooney cảm thấy tự hào hơn bất cứ danh hiệu cá nhân nào từng giành được.

Macclesfield của HLV trẻ John Rooney đã làm nên chuyện thần kỳ. Ảnh: DS.

Rooney đặc biệt ấn tượng với sự bình thản của em trai bên đường biên. Trong khi cả sân vận động như muốn nổ tung, John Rooney vẫn giữ được cái đầu lạnh, đưa ra những quyết định chính xác và giúp đội bóng duy trì thế trận cho đến phút cuối cùng.

Trước giờ bóng lăn, các cổ động viên Macclesfield đã liên tục hô vang tên Wayne Rooney, thậm chí còn trêu đùa bằng câu hát: “Bạn giống hệt John Rooney”. Nhưng khi trận đấu khép lại, mọi sự chú ý đều đổ dồn về người em trai lặng lẽ, người vừa viết nên một trong những trang cổ tích đẹp nhất của FA Cup mùa này.