HLV Biagio muốn thắng, nhất bảng, tránh Nhật Bản và loại U-23 Việt Nam 12/01/2026 12:55

(PLO)-Trước nhiệm vụ phải đánh bại U-23 Việt Nam, HLV Luigi Di Biagio của U-23 Saudi Arabia vừa muốn lấy 3 điểm, vừa nhất bảng và tránh Nhật Bản.

HLV Luigi Di Biagio của Saudi Arabia vừa muốn thắng U-23 Việt Nam lại vừa muốn tránh Nhật Bản ở tứ kết giải U-23 châu Á. Rõ là chiến lược gia người Ý quá tham lam. Lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra cùng 23 giờ 30 ngày 12-1: Việt Nam - Saudi Arabia, Kyrgyzstan - Jordan.

HLV Luigi Di Biagio lên kế hoạch rất chi tiết phải thắng đậm Việt Nam và lúc đó có thể U-23 Việt Nam phải rời khỏi giải nếu như Jordan cũng thắng Kyrgyzstan. Trong trường hợp này, 3 đội Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan có cùng 6 điểm và tính đối đầu, hiệu số bàn thắng/bại, số bàn thắng... để xác định 2 đội vào tứ kết.

Rakan Al Ghamdi 2 trận ghi 2 bàn, nhưng liệu có ghi bàn vào lưới Nguyễn Trung Kiên? Ảnh: AFC

Ra quân trận nào Saudi Arabia cũng chơi chệch choạc nhưng cứ trước trận đấu là HLV người Ý rất mạnh miệng, tính trước rất giỏi nhưng khi thua thì lại giải thích rất có lý.

Trước khi bước vào trận quyết định với U-23 Việt Nam, HLV Luigi Di Biagio nói: “Chúng tôi vừa đá vừa cải thiện, học tập chính từ những lỗi lầm mình mắc phải. Trong sự khó khó khăn sẽ gặp những kết quả tốt đẹp”. Hai trận khó khăn rồi, Saudi Arabia vẫn chưa thấy tốt đẹp.

HLV Luigi Di Biagio thua thì giải thích, trước trận thì cứ muốn đánh bại đối thủ. Ảnh: AFC

Ông Biagio quả quyết đội của ông đã phân tích những lỗi lầm khác nhau, nghiên cứu và thống kê, xác định thời điểm, nguyên nhân dẫn đến lỗi, mức độ lỗi và qua đó phải cải thiện. Chiến lược gia Ý nuôi mục tiêu thắng đậm để loại U-23 Việt Nam, đồng thời có cơ hội lên ngôi nhất bảng và để tránh U-23 Nhật Bản tại tứ kết.

Nói thì rất dễ, nhưng va chạm với thực tế lại là điều rất khác. Có điều nếu trên sân nhà Saudi Arabia bị loại ngay sau vòng bảng thì có lẽ Di Biagio cũng phải rời đội.

Trong quá khứ, U-23 Việt Nam từng chạm trán với U-23 Saudi Arabia tại giải này năm 2022 và họ thắng 2-0. Về phía U-23 Việt Nam nếu đánh bại Saudi Arabia thì đó là cột mốc lịch sử với ba trận vòng bảng U-23 châu Á toàn thắng, quá khứ chưa có tiền lệ.

Đồng nghiệp Kim Sang-sik lại rất tĩnh lặng trước mỗi trận. Ảnh:AFC

Bước vào trận cuối bảng A khuya 12-1, U-23 Việt Nam có 5 cầu thủ bị dính một thẻ vàng gồm Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng (trận gặp Kyrgyzstan), Nguyễn Thái Sơn, Phạm Minh Phúc và Võ Anh Quân trong trận thắng Jordan 2-0.