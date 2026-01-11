VCK U-23 châu Á: U-23 Thái Lan sống lại hy vọng vào tứ kết 11/01/2026 23:23

(PLO)- U-23 Thái Lan cầm hòa Iraq 1-1 và sống lại hy vọng vào tứ kết khi lượt cuối họ gặp Trung Quốc...

U-23 Thái Lan vừa đá trận thứ 2 tại bảng D vòng chung kết U-23 châu Á và thắp lên tia hy vọng khi hòa 1-1 với Iraq.

U-23 Thái Lan tiếp tục chơi vô hồn trong nỗ lực tột độ nhưng nó cứ như mạnh ai nấy đá, một tập thể thiếu mảng miếng rèn giũa và dày công tập luyện.

Sau trận đầu trắng tay trước Úc, U-23 Thái Lan ra quân trận này gặp Iraq trong thế lưng dựa tường. Mỗi cá nhân nỗ lực hết mình, nhưng đá không có chiều sâu, không bất ngờ.

U-23 Thái Lan cầm hòa Iraq 1-1 và thắp tia hy vọng vào tứ kết. Ảnh: FAT

Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, U-23 Thái Lan cũng thể hiện như trận thua Úc, họ tiếp cận trận đấu với quyết tâm rất cao và chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu trước đối thủ cao to Iraq. Tuy nhiên Iraq cũng phải nỗ lực tìm chiến thắng sau trận đầu hòa Trung Quốc không bàn thắng.

Một khi Iraq chơi kín kẽ thì quá khó cho U-23 Thái Lan xuyên thủng.

Iraq xao nhãn cuối trận và đánh mất chiến thắng U-23 Thái Lan. Ảnh:FAT

Giữa lúc U-23 Thái Lan đang tìm bàn thắng thì phút 27, từ pha lên bóng của Iraq, Aymen Luay cầm bóng lao vào vòng cấm thì Nathan James lao vào cản phá phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Đây cũng là một sai lầm rất ngớ ngẩn của trung vệ này dẫn đến phạt đền.

Trên chấm 11m, Amaori Faisal đánh bại thủ môn Boonloet mở điểm cho Iraq.

Bảng D, U-23 Thái Lan vẫn còn hy vọng tranh vé vào tứ kết nếu đánh bại Trung Quốc tối 14-1.

Về chất lượng cầu thủ U-23 Thái Lan không có vẻ quá tệ, nhưng cái chính là mảng miếng, đấu pháp và phối hợp không ra vấn đề, không có tính đột biến. Các cầu thủ Thái Lan không thể nào tiếp cận cận thành cầu môn Layth Sajid của Iraq.

Iraq cũng không quá xuất sắc, sự nhạt nhòa trong hỏa lực của Thái Lan khiến hàng phòng ngự Iraq nhiều lúc khinh suất. Và thật vậy, phút 85, trong một pha lộn xộn trước cầu môn Layth Sajid, Chinngoen Phutonyong đẩy bóng vào lưới san bằng 1-1 cho Thái Lan.

Với trận hòa này đã đẩy bảng D vào thế vô cùng kịch tính ở lượt trận cuối cùng, bởi ngay cả đội đứng đầu bảng Trung Quốc (4 điểm) cũng chưa chắc suất đi tiếp.

Ở trận đấu trước đó của bảng A, bất ngờ Trung Quốc đánh bại Úc 1-0, bàn thắng do công Peng Xiao ghi phút 43.

Lượt trận cuối bảng D lúc 18 giờ 30 ngày 14-1: Trung Quốc - Thái Lan, Iraq - Úc.