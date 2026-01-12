U-23 Việt Nam vượt qua nỗi ám ảnh 9 năm qua toàn thua Saudi Arabia 12/01/2026 15:54

(PLO)- Trước thềm trận đấu quyết định với U-23 Saudi Arabia vào đêm 12-1, những con số thống kê trong quá khứ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đáng sợ với U-23 Việt Nam.

Tính từ năm 2007 đến nay, các đội U-23 Việt Nam và Olympic chưa một lần ca khúc khải hoàn khi đối đầu Saudi Arabia. Chuỗi kết quả toàn thua ấy khiến cuộc chạm trán sắp tới mang theo áp lực đặc biệt, bất chấp việc thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm nhiều lợi thế trên bảng xếp hạng.

Theo đó, bảng A vòng chung kết U-23 châu Á 2026 đang diễn biến phức tạp hơn dự đoán ban đầu. Sau hai lượt trận, U-23 Việt Nam tạm dẫn đầu, nhưng cục diện vẫn có thể đảo chiều chỉ sau 90 phút cuối cùng. U-23 Saudi Arabia, từ chỗ chủ động, nay lại rơi vào thế buộc phải thắng đậm. Đội chủ nhà cần vượt qua Việt Nam với cách biệt ít nhất hai bàn để tự định đoạt cơ hội đi tiếp. Áp lực vì thế đang đè nặng lên cả hai đội, mỗi bên theo một cách khác nhau.

Bên kia chiến tuyến, U-23 Việt Nam dù đang ở vị thế thuận lợi cũng chưa thể yên tâm tuyệt đối. Kịch bản xấu nhất vẫn tồn tại, vì nếu để thua chủ nhà với cách biệt từ ba bàn trở lên, đội bóng áo đỏ sẽ bị loại do bất lợi về thành tích đối đầu trực tiếp với Jordan trong trường hợp ba đội bằng điểm. Xét trên lý thuyết, khả năng này không cao, nhưng quá khứ lại buộc người hâm mộ phải dè chừng.

Chủ nhà sau khi thua Jordan 2-3 sẽ dốc toàn lực cho trận cầu sinh tử với U-23 Việt Nam đêm 12-1. Ảnh: TAFC.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội ở cấp độ U-23 và Olympic chứa đựng nhiều ký ức buồn với bóng đá Việt Nam. Thất bại nặng nề nhất diễn ra vào năm 2011, trong khuôn khổ vòng loại Olympic London 2012. Khi đó, bóng đá trẻ Việt Nam với nhiều gương mặt nổi bật đã thua 1-4 ngay trên sân nhà, khép lại hành trình Olympic trong nỗi tiếc nuối.

Những lần đối đầu sau đó cũng không mang lại kết quả tích cực hơn. Tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, Việt Nam tiếp tục thua Saudi Arabia 0-2. Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại ở lượt đi vòng loại Olympic 2012. Đến tứ kết U-23 châu Á 2022, thế hệ cầu thủ trẻ mới lên cũng phải dừng bước sau trận thua 0-2. Gần nhất, tại ASIAD 2022, đội tuyển U-23 Việt Nam thêm một lần gục ngã với tỷ số 1-3.

Trong suốt gần hai thập kỷ, Saudi Arabia trở thành đối thủ gây nhiều khó khăn nhất và để lại nỗi ám ảnh lớn với bóng đá trẻ Việt Nam. Chính vì thế, trận tái đấu vào đêm 12-1 là thách thức rất lớn cho thầy trò ông Kim cạnh tranh vé vào tứ kết, với nỗi ám ảnh “cái dớp” tâm lý đã tồn tại suốt nhiều năm.

Thái Sơn và đồng đội chỉ cần hòa trận cuối vòng bảng là vào tứ kết. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi, nhưng ông cũng có cơ sở để lạc quan. So với những lần chạm trán trước, U-23 Việt Nam hiện tại sở hữu phong độ ổn định và sự tự tin rõ rệt. Trong khi đó, U-23 Saudi Arabia lại bộc lộ không ít vấn đề trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và duy trì sự cân bằng. Khoảng cách giữa hai đội vì thế không còn quá lớn như trước.

Trước giờ bóng lăn, lịch sử vẫn đứng về phía Saudi Arabia, nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những cú sốc. Với tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U-23 Việt Nam có quyền tin vào khả năng phá bỏ chuỗi trận toàn thua trước đối thủ “kỵ giơ”.