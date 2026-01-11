Sức mạnh khủng khiếp của Nhật Bản – đối thủ tiềm tàng của U-23 Việt Nam ở tứ kết 11/01/2026 12:11

Trận đấu diễn ra đêm 10-1 cho thấy sự vượt trội toàn diện của đại diện U-23 Nhật Bản, từ thế trận, khả năng kiểm soát bóng cho tới hiệu quả dứt điểm. Đây cũng là đối thủ của U-23 Việt Nam ở vòng tứ kết trong trường hợp thầy trò HLV Kim Sang-sik đi tiếp với tư cách nhì bảng A.

Sau cơn mưa gôn 5-0 vào lưới U-23 Syria, đội tuyển trẻ Nhật Bản nhanh chóng áp đặt lối chơi và duy trì quyền chủ động trước UAE xuyên suốt 90 phút ở trận thứ hai. Các bàn thắng của Brian Nwadik, Yuto Ozeki và Shusuke Furuya lần lượt được ghi trong những thời điểm quan trọng, khiến UAE gần như không có cơ hội phản kháng. Đáng chú ý, đối thủ Tây Á chỉ tung ra ba cú sút trong cả trận và không một lần đưa bóng đi trúng khung thành.

HLV Go Oiwa tự tin giúp học trò tiến sâu ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Sau trận đấu, HLV Go Oiwa bày tỏ sự hài lòng nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông cho rằng chiến thắng ở trận thứ hai của Nhật cho thấy đội bóng đang đi đúng hướng, nhưng không vì thế mà được phép chủ quan. Theo nhà cầm quân người Nhật, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là duy trì sự tập trung, truyền đạt rõ ràng yêu cầu chiến thuật tới từng cầu thủ và tiếp tục hoàn thiện những chi tiết còn hạn chế.

HLV Oiwa cũng nhấn mạnh chiều sâu đội hình là điểm mạnh lớn của Nhật Bản tại giải đấu lần này. Ông đánh giá cao việc cả 23 cầu thủ đều sẵn sàng ra sân và có thể đáp ứng yêu cầu thi đấu ở cường độ cao trước bất kỳ đối thủ nào. Việc ghi được nhiều bàn thắng mà chưa để thủng lưới bàn nào mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội trước trận đấu cuối vòng bảng gặp Qatar, nơi mục tiêu của Nhật Bản vẫn là chiến thắng để khép lại vòng bảng một cách hoàn hảo.

Các tuyển thủ trẻ của Nhật thắng như chẻ tre và chưa để thủng lưới. Ảnh: TAFC

Ở chiều ngược lại, dù thất bại nặng nề, huấn luyện viên Marcelo Broli của UAE vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò. Ông thừa nhận bóng đá trẻ Nhật là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á và cho biết kế hoạch nhập cuộc thận trọng của UAE đã sớm bị phá vỡ sau tình huống bất lợi ở đầu trận, điều ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu.

Dẫu vậy, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại với UAE. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ, khi chỉ cần tránh thất bại trước Syria ở lượt trận cuối, đội bóng Tây Á sẽ giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục tiến bước với khí thế của một nhà vô địch thực thụ, sẵn sàng bảo vệ ngai vàng châu lục.