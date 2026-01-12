Chủ nhà Saudi Arabia dốc toàn lực, U-23 Việt Nam căng như dây đàn 12/01/2026 13:52

(PLO)- Trận đấu cuối cùng bảng A vòng chung kết U-23 châu Á 2026 giữa U-23 Việt Nam và chủ nhà Saudi Arabia là màn đối đầu nghẹt thở khi cả hai đội có những mục tiêu riêng.

Dù đang nắm lợi thế lớn là chỉ cần hòa Saudi Arabia vào đêm 12-1, đội tuyển U-23 Việt Nam vẫn không được phép chủ quan trước quyết tâm cao độ của chủ nhà.

Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm thời dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Saudi Arabia và Jordan cùng có 3 điểm, khiến cục diện bảng đấu vẫn tiềm ẩn nhiều biến số. Với chủ nhà, thất bại 2-3 trước Jordan ở lượt trận trước đã đẩy họ vào thế buộc phải thắng Việt Nam nếu muốn tự quyết cơ hội vào tứ kết.

HLV Luigi Biagio không giấu quyết tâm tìm lại hình ảnh cho đội bóng áo xanh sau cú sảy chân đáng tiếc. Ông thừa nhận đội bóng của mình còn nhiều vấn đề cần cải thiện, từ thời điểm đánh mất thế trận cho đến khả năng duy trì sự ổn định.

Chủ nhà Saudi Arabia chắc chắc sẽ chơi trận cuối vòng bảng như chung kết để thắng đậm mới có suất đi tiếp. Ảnh: TAFC.

Theo chiến lược gia người Ý, việc phân tích kỹ sai lầm, rà soát số liệu chuyên môn và điều chỉnh kịp thời là chìa khóa giúp Saudi Arabia đứng dậy đúng lúc. Với họ, trận gặp Việt Nam mang ý nghĩa như một trận “chung kết sớm”.

Về phía đội bóng trẻ Việt Nam, lợi thế điểm số giúp đội bóng Đông Nam Á có nhiều phương án tính toán hơn. Chỉ cần tránh một thất bại nặng nề, Việt Nam gần như chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu của HLV Kim Sang-sik và các học trò không dừng lại ở đó. Một kết quả tích cực sẽ giúp Việt Nam giữ ngôi đầu bảng, qua đó tránh phải chạm trán nhà đương kim vô địch Nhật Bản ở vòng tứ kết, một kịch bản mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn né tránh.

Ban đầu, HLV Kim Sang Sik từng cân nhắc khả năng xoay tua lực lượng nhằm giữ sức cho vòng knock out. Thế nhưng, chiến thắng bất ngờ của Jordan trước chủ nhà Saudi Arabia đã khiến mọi toan tính phải điều chỉnh. Trận đấu cuối vì thế được dự báo sẽ chứng kiến U-23 Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao nhất.

Hiểu Minh và đồng đội chỉ cần hòa là giành vé nhất bảng A vào tứ kết tránh U-23 Nhật Bản. Ảnh: TAFC.

Lịch sử đối đầu cũng mang lại không ít áp lực cho Việt Nam. Hai đội mới chỉ gặp nhau một lần tại vòng chung kết U-23 châu Á 2022, khi đó Saudi Arabia giành chiến thắng 2-0 ở tứ kết. Dẫu vậy, nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu sắp tới, đội trẻ Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có chuỗi ba trận toàn thắng ở vòng bảng, cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt.

Với tính chất trận đấu căng thẳng, yếu tố kỷ luật cũng là điều đáng lưu tâm. U-23 Việt Nam hiện có tới năm cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng, con số cao nhất giải tính đến thời điểm này. Chỉ một khoảnh khắc nóng vội cũng có thể khiến cục diện thay đổi.

Trước sức ép từ khán đài và quyết tâm của chủ nhà, bóng đá trẻ Việt Nam hiểu rằng đây là thử thách lớn về bản lĩnh. Một trận cầu mà từng pha bóng đều có thể quyết định vận mệnh của cả bảng đấu.