Chi tiết hợp đồng của đội bóng Mỹ với ngôi sao Son Heung-min 07/08/2025 12:59

(PLO)- Los Angeles lại một lần nữa chứng kiến sự tỏa sáng của ngôi sao Son Heung-min, biểu tượng bóng đá châu Á và niềm tự hào của Hàn Quốc chính thức ra mắt CLB Los Angeles (LAFC) tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Buổi họp báo ra mắt ngôi sao Son Heung-min tổ chức vào sáng 7-8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động BMO, trung tâm thành phố Los Angeles, đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ 33 tuổi sau một thập kỷ rực rỡ cùng Tottenham Hotspur tại Premier League.

Giấc mơ thành hiện thực

Với nụ cười rạng rỡ nhưng không kém phần xúc động, Son mở lời trước đông đảo truyền thông và người hâm mộ: “Tôi có thể nói gì đây? Đó là một giấc mơ thành hiện thực. Los Angeles, một thành phố tuyệt vời, một nơi đầy cảm hứng. Tôi đến đây để chiến thắng. Tôi sẽ cống hiến hết mình và chắc chắn sẽ mang đến một thứ bóng đá cuốn hút, hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những điều phi thường”.

Buổi họp báo có sự hiện diện của John Thorrington, đồng chủ tịch kiêm tổng giám đốc LAFC và Bennett Rosenthal, chủ sở hữu điều hành chính của CLB. Ông Thorrington không giấu được niềm tự hào khi nói về tân binh đắt giá: “Ngôi sao Son Heung-min là một biểu tượng toàn cầu, một trong những cầu thủ năng động và thành công nhất trên thế giới. Tham vọng, đẳng cấp và phẩm chất con người của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với những giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi tại LAFC. Sonny là một người chiến thắng và cũng là một tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ, cả trong và ngoài sân cỏ”.

Chân sút người Hàn Quốc gia nhập làng bóng Mỹ sau hơn 10 năm thi đấu ở Anh. Ảnh: EPA.

Được biết, LAFC đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng vĩnh viễn với Tottenham để sở hữu ngôi sao Son Heung-min đến hết mùa giải 2027, kèm theo hai tùy chọn gia hạn đến năm 2028 hoặc tháng 6-2029. Mặc dù các điều khoản tài chính không được tiết lộ chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng LAFC đã bỏ ra khoản phí chuyển nhượng kỷ lục lên tới 26 triệu USD, vượt qua con số 22 triệu mà Atlanta United từng chi để chiêu mộ Emmanuel Latte Lath, qua đó biến Son trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MLS tính đến thời điểm hiện tại.

Son sẽ đủ điều kiện thi đấu cho LAFC sau khi hoàn tất thủ tục Visa P-1 và Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC). Đây là bước cuối cùng trong hành trình chuyển mình đầy bất ngờ nhưng cũng đầy toan tính của cầu thủ từng giành Chiếc giày Vàng Premier League 2021-2022, một cột mốc của đẳng cấp thế giới tại giải đấu khắc nghiệt bậc nhất hành tinh.

Hành trình mới của Son

Việc gia nhập LAFC đánh dấu sự kết thúc một hành trình huy hoàng tại Tottenham, nơi ngôi sao Son Heung-min đã khoác áo suốt 10 mùa giải, ghi 173 bàn sau 454 trận và vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ năm trong lịch sử đội bóng. Anh cũng là đội trưởng giúp Spurs giành chức vô địch UEFA Europa League vào tháng 5 năm nay, một trong những dấu ấn cuối cùng trước khi anh quyết định khép lại chương cũ và bắt đầu hành trình mới.

Chiếc áo số 7 quen thuộc của Son ở LAFC. Ảnh: EPA.

Trước khi đến Los Angeles, ngôi sao Son Heung-min đã có màn chia tay đầy xúc động với người hâm mộ tại quê nhà Hàn Quốc, trong trận giao hữu giữa Tottenham và Newcastle United tại sân vận động World Cup Seoul cuối tuần qua. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng khoảnh khắc Son bật khóc, ôm chầm lấy cổ động viên trên khán đài, đã khiến hàng triệu con tim rung động.

Trở lại với quyết định rời Tottenham khi hợp đồng vẫn còn một năm, Son thẳng thắn chia sẻ: “Tôi muốn được chuẩn bị tốt nhất cho FIFA World Cup 2026. Việc giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico là một yếu tố quan trọng. Tôi cần một môi trường phù hợp để rèn luyện và cống hiến, nơi tôi có thể giữ vững phong độ và kết nối gần hơn với hàng triệu người hâm mộ châu Á và trên toàn thế giới. LAFC chính là nơi như vậy”.

Rosenthal là một trong những người đứng đầu LAFC cũng chia sẻ thêm: “Đưa Sonny đến Los Angeles là giấc mơ mà chúng tôi theo đuổi trong nhiều năm. Anh ấy không chỉ là một siêu sao trên sân cỏ, mà còn là một hình mẫu tuyệt vời về đạo đức và tinh thần thi đấu. Việc ký hợp đồng với Son là lời khẳng định cho cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc và tham vọng toàn cầu. Anh ấy sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng ở Nam California, người hâm mộ tại Mỹ và cả những ai yêu bóng đá trên khắp châu Á”.

Sonny là một trong những biểu tượng lớn của bóng đá châu Á. Ảnh: EPA.

Sự góp mặt của ngôi sao Son Heung-min cũng đưa số lượng cầu thủ Hàn Quốc tại MLS mùa này lên con số năm, bên cạnh Jeong Ho-yeon (Minnesota United FC), Jeong Sang-bin (St. Louis City SC), Kim Jun-hong (DC United) và Kim Kee-hee (Seattle Sounders FC). Đây là dấu hiệu cho thấy MLS đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các cầu thủ châu Á đẳng cấp cao, giúp họ có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp, vừa có cơ hội truyền bá văn hóa và tinh thần thể thao ra toàn cầu.

Hiện tại, LAFC đang xếp thứ 6 tại khu vực miền Tây MLS với 36 điểm sau 22 trận, nhưng họ vẫn còn ít nhất hai trận chưa đấu so với năm đội xếp trên. Mùa giải MLS, khác với nhiều giải vô địch quốc gia khác, sẽ khép lại bằng vòng play off. Bảy đội đứng đầu mỗi khu vực sẽ trực tiếp góp mặt ở vòng một, trong khi các đội xếp thứ tám và thứ chín phải đá trận wild card để tranh vé vớt.

Cầu thủ 33 tuổi sẽ viết tiếp chương mới trong sự nghiệp bóng đá của mình, sau khi rời Tottenham. Ảnh: EPA.

Với sự xuất hiện của ngôi sao Son Heung-min, LAFC kỳ vọng sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa, hướng đến danh hiệu MLS Cup đầu tiên kể từ năm 2022.

Từ những ngày đầu chập chững tại Bundesliga trong màu áo Hamburg và Bayer Leverkusen, đến khi vươn lên trở thành một trong những cầu thủ châu Á xuất sắc nhất lịch sử Premier League, ngôi sao Son Heung-min luôn giữ cho mình phẩm chất khiêm nhường, cầu tiến và đầy quyết tâm. Và giờ đây, tại thành phố của những vì sao – Los Angeles – Son đã sẵn sàng cho một hành trình mới đầy thú vị.