Bom tấn lộ diện, Man United xáo trộn lớn 04/01/2026 13:23

(PLO)- Napoli đang tiến rất gần tới việc hoàn tất thương vụ liên quan đến Rasmus Hojlund, trong một động thái cho thấy đội bóng miền Nam nước Ý có kế hoạch dài hơi với tiền đạo người Đan Mạch của Man United.

Theo nhiều nguồn tin, khi chính thức gia nhập Napoli từ Man United, tiền đạo trẻ Hojlund sẽ được gắn kèm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá lên tới 74,3 triệu bảng Anh, con số đủ để khiến nhiều ông lớn châu Âu phải dè chừng.

Thỏa thuận hiện tại được xây dựng theo dạng cho mượn có điều kiện. Napoli đã chi khoảng 5,24 triệu bảng cho bản hợp đồng tạm thời này, đồng thời cài sẵn điều khoản mua đứt trị giá 38,46 triệu bảng, có hiệu lực từ ngày 1-7. Điều kiện then chốt là đội bóng của HLV Antonio Conte phải giành quyền tham dự UEFA Champions League, kịch bản đang được đánh giá là rất khả thi.

Trong trường hợp Napoli không đạt được mục tiêu top 4, thương vụ vẫn có thể được kích hoạt. Giám đốc thể thao Giovanni Manna gần đây khẳng định đây chỉ còn là vấn đề thủ tục. Ông nhấn mạnh Hojlund đã hoàn toàn hòa nhập và coi mình là một phần của Napoli, trong khi CLB nước Ý cũng xem anh như một trụ cột tương lai. Tiết lộ này cho thấy sự đồng thuận rất lớn giữa họ với Man United, yếu tố quan trọng để thương vụ được chốt sớm.

Napoli muốn giải phóng hợp đồng của Hojlund. Ảnh: EPA.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis cũng không đứng ngoài cuộc. Ông nhanh chóng đưa vào hợp đồng điều khoản giải phóng trị giá 74,3 triệu bảng, bắt đầu có hiệu lực từ mùa hè năm 2027. Với độ tuổi và tiềm năng phát triển của Hojlund, mức định giá này được xem là khá “mềm” nếu tiền đạo người Đan Mạch tiếp tục bùng nổ tại Serie A và Champions League.

Trong khi đó, một cái tên trẻ khác của tại Man United cũng đang đứng trước bước ngoặt sự nghiệp. Hậu vệ trái Harry Amass nhiều khả năng sẽ rời Sheffield Wednesday để tìm bến đỗ mới theo dạng cho mượn, với Stoke City nổi lên như ứng viên hàng đầu. Đội bóng đang cạnh tranh suất thăng hạng Championship được cho là muốn bổ sung nhân sự chất lượng nhằm hiện thực hóa tham vọng trở lại Premier League sau tám năm chờ đợi.

Amass sẽ không trở lại Old Trafford trong tương lai gần. Ảnh: EPA.

Amass, mới 18 tuổi, đã có một mùa giải bận rộn khi đá chính toàn bộ 20 trận tại Championship cho Sheffield Wednesday kể từ khi gia nhập vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 9. Dù được đảm bảo suất thi đấu thường xuyên, việc Wednesday rơi xuống đáy bảng do án trừ điểm khiến môi trường phát triển không còn lý tưởng.

So với đó, Stoke City đang xếp thứ tám và sở hữu nền tảng ổn định hơn. Viễn cảnh khoác áo một đội bóng có tham vọng thăng hạng, cùng chất lượng chuyên môn cao hơn, đang khiến Amass nghiêm túc cân nhắc bước đi tiếp theo. Với Man United, cả hai câu chuyện trên đều phản ánh rõ xu hướng tái cấu trúc lực lượng, tối ưu giá trị cầu thủ và chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong tương lai gần.