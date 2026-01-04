Không thắng đội cuối bảng, Man United run rẩy đến Elland Road 04/01/2026 12:19

(PLO)- Man United đang đối diện một thử thách đầy căng thẳng tại Ngoại hạng Anh khi phải hành quân đến Elland Road để đối đầu Leeds United, đối thủ truyền kiếp luôn khiến Quỷ đỏ gặp vô vàn khó khăn.

Trận đấu vào đêm 4-1 diễn ra trong bối cảnh không mấy thuận lợi cho đội bóng áo đỏ, nhất là sau cú sảy chân đáng thất vọng của Man United ngay tại Old Trafford trước Wolverhampton Wanderers, đội bóng đang cuối bảng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Chỉ vài ngày trước, Man United vẫn khá tự tin khi tiếp đón Wolves, bởi họ từng thắng đậm 4-1 trên sân khách không lâu trước đó. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim tiếp tục trình diễn bộ mặt thiếu ổn định và chỉ có thể rời sân với tỷ số hòa 1-1. Bàn mở tỷ số của Joshua Zirkzee tưởng như đã giúp Man United kiểm soát thế trận, nhưng Ladislav Krejci kịp ghi bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ, khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên nặng nề.

Trong khi đó, Leeds United lại bước vào trận derby nước Anh với tinh thần hưng phấn. Đội bóng vùng Yorkshire vừa có màn trình diễn kiên cường khi cầm hòa Liverpool ngay tại Anfield, qua đó nối dài chuỗi trận tích cực và tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Một kết quả như vậy trước đối thủ hàng đầu giải đấu rõ ràng là cú hích lớn, đặc biệt khi Leeds được trở về sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Thầy trò Ruben Amorim không còn là mối đe dọa cho bất kỳ đội bóng nào. Ảnh: EPA.

Trận đấu này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc đối đầu truyền thống. Với Manchester United, đây là thử thách phản ứng tinh thần sau những kết quả phập phù. Hy vọng cạnh tranh một suất dự Champions League vẫn còn nguyên, nhưng chỉ khi họ tìm lại được sự ổn định trong lối chơi.

Quyết định quay trở lại sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim trong trận gặp Wolves đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng hệ thống phòng ngự bốn người từng được sử dụng trước Newcastle United mang lại cảm giác chắc chắn hơn. Amorim lý giải rằng ông muốn điều chỉnh để phù hợp với cách tiếp cận của Wolves, nhưng rõ ràng kế hoạch này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Dù vậy, vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng giúp Man United chưa rơi vào tình thế báo động. Khoảng cách ba điểm so với nhóm dự Champions League là hoàn toàn có thể san lấp nếu họ cải thiện phong độ trong giai đoạn tới.

MU không quá mạnh ở Elland Road. Ảnh: EPA.

Thống kê cũng mang lại phần nào sự lạc quan cho Quỷ đỏ. Man United đang bất bại trong 25 trận gần nhất tại Premier League trước các đội bóng mới thăng hạng, một chuỗi thành tích kéo dài từ sau thất bại nặng nề trước Watford năm 2021. Hàng công của họ cũng không quá bế tắc, khi đã ghi bàn ở cả bảy chuyến làm khách gần nhất.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất vẫn nằm ở hàng thủ. Manchester United đã để thủng lưới trong 14 trận sân khách liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đồng thời đánh rơi tới 12 điểm trong những trận đấu mà họ từng dẫn trước mùa này. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng điểm bị mất theo kịch bản tương tự ở mùa giải trước.

Trước một Leeds thi đấu máu lửa và luôn chơi bùng nổ tại Elland Road, những điểm yếu đó có thể bị khai thác triệt để. Với Man United, nếu không sớm khắc phục sự mong manh nơi hàng phòng ngự, chuyến làm khách này rất dễ trở thành cơn ác mộng tiếp theo trong cuộc đua tốp 4 đầy khốc liệt.