Sốc: Thầy mới của Indonesia đánh bại cả Nhật Bản và chủ nhà World Cup 04/01/2026 11:54

(PLO)- Dẫu bị đánh giá là không sở hữu hồ sơ quá nổi bật khi chạm trán các đội tuyển châu Á, John Herdman - tân thuyền trưởng của đội tuyển Indonesia - thực tế lại có những kết quả đáng chú ý trước các đại diện hàng đầu của lục địa này.

Đáng chú ý, nhà cầm quân mới của Indonesia, ông John Herdman từng trực tiếp đánh bại những cái tên sừng sỏ như Nhật Bản hay Qatar trong quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Canada.

Herdman là mẫu cầm quân dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Trước khi gây tiếng vang với đội tuyển nam Canada, ông từng có nhiều năm làm việc cùng đội tuyển nữ và được đánh giá cao về tư duy chiến thuật cũng như khả năng xây dựng tập thể. Khi chuyển sang dẫn dắt đội tuyển nam Canada, nhà cầm quân người Anh nhanh chóng tạo dấu ấn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2022.

Trong thời gian này, Canada dưới sự chỉ đạo của Herdman đã ba lần đối đầu với các đội tuyển châu Á có trình độ cao và điều đáng chú ý là họ không thua bất kỳ trận nào. Trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 23-9-2022, khi Canada chạm trán Qatar, đội chủ nhà World Cup 2022. Với lối chơi chắc chắn và hiệu quả, Canada giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Cyle Larin và Jonathan David, qua đó tạo nên bất ngờ lớn.

HLV John Herdman từng dẫn dắt cả tuyển nam và nữ Canada. Ảnh: EPA.

Sau đó, vào ngày 11-11-2022, Canada tiếp tục gặp Bahrain. Trận đấu diễn ra kịch tính và có nhiều bước ngoặt. Ismael Kone giúp tuyển Canada vươn lên dẫn trước, nhưng Bahrain nhanh chóng đảo ngược tình thế nhờ các bàn thắng của Mahdi Al-Humaidan và Yusuf. Phải nhờ đến pha phản lưới nhà của Ali Haram, Canada mới giữ lại được trận hòa 2-2.

Một tuần sau, Herdman cùng các học trò khép lại loạt giao hữu bằng chiến thắng Nhật Bản 2-1. Dù bị Yuki Soma chọc thủng lưới trước, Canada vẫn cho thấy bản lĩnh khi Steven Vitoria và Lucas Cavallini ghi bàn giúp đội bóng Bắc Mỹ lội ngược dòng thành công.

Thầy mới người Anh của Indonesia kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá xứ Vạn đảo. Ảnh: EPA.

Ngoài cấp độ đội tuyển quốc gia, Herdman còn từng dẫn dắt U-23 Canada cầm hòa U-21 Nhật Bản với tỷ số 1-1, cho thấy sự am hiểu nhất định của ông khi đối đầu các đội bóng đến từ châu Á.

Nhật Bản và Bahrain đều là những đối thủ mà đội tuyển Indonesia sẽ phải chạm trán tại vòng loại thứ ba World Cup 2026. Bên cạnh đó, Indonesia cũng từng gặp Nhật Bản ở vòng bảng Asian Cup 2023. Những dữ kiện này khiến kinh nghiệm của John Herdman trở thành yếu tố đáng chờ đợi, nhất là trong bối cảnh bóng đá Indonesia đang tìm kiếm bước tiến mới trên đấu trường châu lục.