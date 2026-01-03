Amorim mù tịt chuyển nhượng, Man United lao vào chặng sinh tử 03/01/2026 17:23

(PLO)- Trước thềm trận đại chiến với Leeds, HLV Ruben Amorim đã đưa ra tuyên bố khiến không ít người hâm mộ Man United phải chững lại kỳ vọng.

Trong cuộc trao đổi với báo chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định hoàn toàn không có kế hoạch tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp việc Man United đang phải căng mình đối phó với cơn bão chấn thương và lịch thi đấu dày đặc.

Sau nửa chặng đường Premier League, Manchester United hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Liverpool, đội đang giữ suất dự Champions League chính thức, chỉ là 3 điểm, một con số đủ để nuôi hy vọng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Quỷ đỏ đã liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội quan trọng để bứt phá. Trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Wolves, đội đang đứng cuối bảng, hồi giữa tuần cho thấy sự thiếu ổn định của họ.

Trước đó không lâu, HLV Amorim từng để ngỏ khả năng xem xét thị trường chuyển nhượng. Nhưng chỉ sau hai tuần, giọng điệu của ông đã thay đổi hoàn toàn. Nhà cầm quân 40 tuổi nhấn mạnh rằng kế hoạch nhân sự sẽ không có biến động trong tháng này, đồng thời khẳng định CLB đang đi theo một quy trình dài hạn đã được xác định từ trước. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là tập trung tuyệt đối cho từng trận đấu, thay vì bị phân tâm bởi những câu chuyện bên lề.

Quỷ đỏ chấp nhận đội hình sứt mẻ trong cuộc đua Premier League. Ảnh: EPA.

“Man United đang ở gần nhóm dự Champions League, nhưng cũng phải nhìn vào thực tế rằng còn rất nhiều đội phía sau. Điều duy nhất cần làm là tập trung giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo”, Amorim chia sẻ.

Dù vậy, quyết định “án binh bất động” của MU diễn ra trong bối cảnh đội hình đang bị tàn phá nghiêm trọng. Trận gặp Leeds sắp tới, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ thiếu 8 cầu thủ. Bruno Fernandes, Mason Mount và Kobbie Mainoo đều vắng mặt vì chấn thương. Ở hàng thủ, Matthijs de Ligt và Harry Maguire chưa thể trở lại, trong khi Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui mới kết thúc nghĩa vụ tại Cúp bóng đá châu Phi và chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Thủ quân Bruno Fernandes chấn thương và nhiều vị trí khác vắng mặt khiến HLV Amorim lo lắng. Ảnh: EPA.

Thị trường chuyển nhượng vẫn xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh Old Trafford. Antoine Semenyo của Bournemouth từng nằm trong tầm ngắm của Man United, nhưng cầu thủ này được cho là đang tiến gần hơn tới Manchester City. Ở chiều ngược lại, Joshua Zirkzee và Mainoo bị đồn đoán có thể rời CLB. Tuy nhiên, Amorim bác bỏ hoàn toàn khả năng này, khẳng định chưa có bất kỳ cầu thủ nào chủ động xin ra đi.

Chuyến làm khách tại Elland Road hứa hẹn đầy giông bão, khi Leeds đang có chuỗi sáu trận bất bại và khát khao đánh bại Man United trên sân nhà lần đầu tiên kể từ năm 2002. Amorim thừa nhận bầu không khí thù địch là thử thách lớn, ngay cả với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ông cho rằng các học trò cần sẵn sàng về tâm lý, bởi chỉ khi vượt qua được áp lực ấy, MU mới có cơ hội mang về kết quả tích cực trong giai đoạn nóng bỏng của mùa giải.