Sốc: Bại tướng của HLV Kim Sang-sik bị sa thải 03/01/2026 17:08

(PLO)- Sau hơn 1 năm gắn bó, Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) đã chính thức phát đi thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun, người từng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội tuyển quốc gia Lào cũng như đội U-23.

Quyết định sa thải nhà cầm quân người Hàn khiến giới chuyên môn và người hâm mộ trong khu vực không khỏi bất ngờ, bởi những đóng góp của HLV Ha Hyeok-jun được đánh giá là tích cực trong bối cảnh bóng đá Lào vẫn đang trên hành trình tìm kiếm sự chuyển mình.

HLV Ha Hyeok-jun được bổ nhiệm vào tháng 8-2024 và gắn bó với bóng đá Lào khoảng 1 năm 4 tháng. Trong quãng thời gian này, chiến lược gia người Hàn Quốc để lại nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn, đặc biệt là trong việc cải thiện nền tảng thể lực, tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Lào cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh khi đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực.

HLV Ha Hyeok-jun chia tay các đội tuyển Lào sau hơn 1 năm cầm quân. Ảnh: CCT.

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là trận hòa Indonesia ngay trên sân khách tại vòng loại Asian Cup 2024. Trước đó, Lào cũng từng gây bất ngờ khi cầm hòa Thái Lan 1-1 trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup, kết quả mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ vốn thường bị đánh giá thấp trong khu vực Đông Nam Á.

Dù vậy, đội tuyển Lào vẫn chưa thể tạo nên bước đột phá rõ ràng ở các giải đấu chính thức. Đáng chú ý, trong thời gian ông Ha tại vị, Lào đã hai lần thất bại trước các đội tuyển do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Những trận thua này cho thấy khoảng cách về trình độ và chiều sâu lực lượng giữa Lào với các đội bóng hàng đầu khu vực vẫn còn khá lớn, đồng thời phản ánh thực tế rằng việc nâng tầm một nền bóng đá không thể chỉ trông chờ vào vai trò của huấn luyện viên trưởng.

Thầy Hàn rời ghế nóng ở Lào. Ảnh: TASF.

Trên trang chủ, LFF đã dành những lời tri ân cho HLV Ha Hyeok-jun, ghi nhận những đóng góp về kinh nghiệm, kiến thức và tinh thần mà ông mang lại. LFF nhấn mạnh ông Ha đã truyền cảm hứng cho các cầu thủ, giúp họ duy trì niềm đam mê và khát vọng hoàn thiện bản thân trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Thực tế, việc đội tuyển Lào chưa thể “tăng tốc” mạnh mẽ là điều dễ hiểu, bởi sự phát triển của một đội tuyển quốc gia còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng cầu thủ, hệ thống đào tạo trẻ, giải vô địch quốc nội và chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh đó, những gì HLV Ha Hyeok-jun làm được trong hơn một năm qua vẫn xứng đáng được ghi nhận như một bước tiến quan trọng, đặt nền móng cho những thay đổi tích cực của bóng đá Lào trong tương lai.