Ronaldo im tiếng, Al Nassr lâm nguy 03/01/2026 15:39

(PLO)- Al Nassr đã trải qua một cuộc chơi đầy thất vọng khi để thua Al Ahli với tỷ số 2-3 trong trận cầu đinh tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, trong ngày Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn.

Ronaldo tịt ngòi còn đội bóng của anh lần đầu nếm mùi thất bại ở mùa giải năm nay, qua đó tự đẩy mình vào tình thế đầy rủi ro trong cuộc đua vô địch giải Saudi Pro League.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và nhiều biến động. Al Ahli cho thấy sự hiệu quả đáng nể trong khâu tấn công, đặc biệt là phong độ chói sáng của Ivan Toney. Tiền đạo người Anh ghi hai bàn thắng quan trọng, trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu và trực tiếp khiến hàng thủ Al Nassr rơi vào thế bị động. Dù rất nỗ lực trong hiệp hai để tìm bàn gỡ, Al Nassr vẫn không thể tránh khỏi thất bại sít sao.

Với riêng Cristiano Ronaldo, đây là trận đấu kém duyên của siêu sao người Bồ Đào Nha. Anh có một vài cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công. Việc Ronaldo “tịt ngòi” trong một trận cầu quan trọng càng khiến áp lực dành cho Al Nassr gia tăng, nhất là khi đội bóng đang phải cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Siêu sao bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến đội nhà trắng tay. Ảnh: EPA.

Thất bại trước Al Ahli là trận thua đầu tiên của Al Nassr kể từ đầu mùa, chấm dứt chuỗi khởi đầu gần như hoàn hảo của họ. Sau 11 vòng đấu, Al Nassr hiện có 31 điểm và vẫn tạm thời dẫn đầu, nhưng khoảng cách với Al Hilal chỉ còn vỏn vẹn 2 điểm. Đáng chú ý, Al Hilal vẫn chưa thi đấu trận vòng 12, đồng nghĩa với việc cục diện ngôi đầu có thể thay đổi rất nhanh.

Nếu Al Hilal giành chiến thắng trước Damac trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 5-1, họ sẽ vượt qua Al Nassr để chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, khiến Al Nassr từ thế chủ động rơi vào tình cảnh nguy hiểm và buộc phải bám đuổi.

Al Nassr có nguy cơ mất ngôi đầu chỉ sau 1 trận thua. Ảnh: EPA.

Thực tế, phong độ của Ronaldo và đồng đội trong thời gian gần đây đã có dấu hiệu chững lại. Sau chuỗi 10 trận toàn thắng đầu mùa, đội bóng áo vàng chỉ giành được một chiến thắng trong hai trận gần nhất. Trước khi bước sang năm mới, họ cũng để Al Ettifaq cầm hòa 2-2, đánh rơi những điểm số quan trọng.

Kể từ ngày Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr, đội bóng này vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch Saudi Pro League. Ở mùa giải trước, Al Nassr chỉ cán đích ở vị trí thứ ba với 70 điểm, kém nhà vô địch Al Ittihad tới 13 điểm. Thất bại mới nhất trước Al Ahli cho thấy con đường chinh phục ngôi vương của Ronaldo và các đồng đội vẫn còn rất nhiều chông gai phía trước.