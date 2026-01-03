MU đang xem xét chiêu mộ Baleba và 2 tài năng ngay trong tháng này 03/01/2026 12:39

(PLO)- MU đang xem xét chiêu mộ Baleba của Brighton với giá 115 triệu bảng Anh ngay trong tháng giêng này và cũng "đang nhắm đến hai tài năng trẻ ở vị trí tiền vệ".

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, MU đang xem xét chiêu mộ Baleba của Brighton. Tiền vệ 21 tuổi người Cameroon này được định giá 115 triệu bảng. Cụ thể, Daily Mail Sport (Anh) đưa tin, Baleba người cũng từng được đội chủ sân Old Trafford quan tâm hồi mùa hè năm ngoái, vẫn nằm trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên hàng đầu của họ.

Sky Sports (Anh) cũng xác nhận thông tin, Manchester United hiện đã "xem xét các điều kiện cho một vụ chuyển nhượng tiềm năng dành cho Baleba vào tháng Giêng", đồng thời cho biết thêm rằng lập trường của Brighton vẫn không thay đổi - Baleba không phải để bán.

Nếu MU muốn đáp ứng mức giá mà Brighton đưa ra khi họ thăm dò hồi tháng 8 năm ngoái, thì "quỷ đỏ" sẽ phải trả một khoản phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB. Brighton nói với MU rằng cầu thủ trẻ người Cameroon chỉ có thể ra đi với mức phí 115 triệu bảng.

Con số này sẽ vượt qua 89 triệu bảng Anh mà Manchester United đã trả cho Juventus để có được Paul Pogba vào năm 2016. Hợp đồng hiện tại của Baleba với Brighton có thời hạn đến năm 2028 và có điều khoản gia hạn thêm một năm.

MU đang xem xét chiêu mộ Baleba ngay kỳ chuyển nhượng tháng giêng này. ẢNH: EPA

Bản hợp đồng dài hạn trên giúp Brighton có vị thế bán rất tốt và họ có thể thu về một khoản phí khổng lồ cho tiền vệ tài năng này. Sau những tin đồn chuyển đến Manchester United hồi mùa hè, phong độ của Baleba đầu mùa giải không đạt được như thường lệ.

Nhưng Baleba đã dần dần thể hiện được phong độ giúp anh nổi bật trong mắt các CLB hàng đầu như mùa giải trước. Theo phóng viên Danyal Khan của Sky, Manchester United "cũng đang để mắt đến những tài năng trẻ như Ayyoub Bouaddi của Lille và Christos Mouzakitis của Olympiacos".

Như Daily Mail Sport đã đưa tin trước đó, Baleba nằm trong số những mục tiêu hàng đầu của Manchester United ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, Elliot Anderson của Nottingham Forest được cho là đứng đầu danh sách, mặc dù tuyển thủ Anh này khó có thể chuyển đến Old Trafford cho đến mùa hè.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim cũng đang theo dõi Adam Wharton của Crystal Palace và Joao Gomes của Wolves. Tyler Adams của Bournemouth cũng là một cái tên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về những mục tiêu tiềm năng ở hàng tiền vệ của MU, với mức giá khoảng 40 triệu bảng Anh.

Có vẻ như Manchester United khó có thể hoàn tất một thương vụ lớn nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Thật vậy, HLV Ruben Amorim đã tuyên bố rằng họ không có ý định chiêu mộ thêm cầu thủ nào. Nhưng Manchester United hoàn toàn có thể đang đặt nền móng cho việc chiêu mộ Baleba vào mùa hè.

Mùa hè năm ngoái, MU đã chi ra 225 triệu bảng Anh để chiêu mộ những cầu thủ như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Với việc các cầu thủ hưởng lương cao như Casemiro, Harry Maguire và Jadon Sancho đều hết hợp đồng vào cuối mùa giải, và hợp đồng trị giá 325.000 bảng mỗi tuần của Marcus Rashford sẽ không còn nếu anh chuyển hẳn đến Barcelona, ​​MU có thể cắt giảm tới 1 triệu bảng Anh mỗi tuần từ quỹ lương của mình.

Ayyoub Bouaddi của Lille cũng là mục tiêu của MU. ẢNH: EPA

Các biện pháp cắt giảm chi phí và sa thải nhân viên tại MU do ông chủ Sir Jim Ratcliffe khởi xướng đã mang lại lợi nhuận hoạt động là 13,3 triệu bảng Anh và dự báo doanh thu cả năm của "quỷ đỏ" đạt từ 640 triệu đến 660 triệu bảng Anh.

Việc MU bán Alejandro Garnacho và Antony, đồng thời cho mượn Rashford, Jadon Sancho và Rasmus Hojlund cũng giúp họ tăng doanh thu và giảm tổng quỹ lương xuống 6,6 triệu bảng Anh để tuân thủ các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League (PSR).

Mặc dù hiện tại Manchester United được cho là hoàn toàn tuân thủ các giới hạn của PSR, nhưng các con số vẫn phải khớp nhau trước khi "quỷ đỏ" có thể trả một khoản phí đáng kể cho một bản hợp đồng lớn vào tháng Giêng.