Beckham gửi thông điệp xúc động đến Sir Alex Ferguson 02/01/2026 12:27

Sir David Beckham đã gửi một thông điệp đầy xúc động tới cựu HLV Manchester United, Sir Alex Ferguson, nhân dịp sinh nhật lần thứ 84 của ông, bởi cả hai có một mối quan hệ đặc biệt. Beckham, 50 tuổi, đã trải qua nhiều năm dưới sự dẫn dắt của Ferguson tại Old Trafford.

Vị HLV huyền thoại người Scotland, người đến dẫn dắt MU năm 1986, đã đưa Beckham về Old Trafford năm năm sau khi nhậm chức. Tiền vệ người Anh này nằm trong nhóm "Thế hệ vàng 92" nổi tiếng, bao gồm Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt và Paul Scholes, những người đã giành chức vô địch FA Youth Cup mùa giải 1991/92.

Beckham sau đó có trận ra mắt đội một MU vào tháng 9 năm 1992 trước khi khẳng định vị trí của mình trong đội hình xuất phát của Fergie. Beckham đã có 394 lần ra sân cho đội một của Quỷ đỏ, ghi 85 bàn thắng và có 121 pha kiến ​​tạo.

Beckham đã giành được sáu chức vô địch Premier League, hai FA Cup và một chức vô địch Champions League. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh rõ ràng vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về những ngày tháng thi đấu tại Old Trafford. Beckham đã kỷ niệm sinh nhật trọng đại của Ferguson vào đêm giao thừa (giờ Anh) bằng những bài đăng đầy cảm xúc trên mạng xã hội.

David Beckham và Sir Alex Ferguson. ẢNH: EXPRESSSTAR

Story đầu tiên của Beckham trên Instagram là bức ảnh chụp tại sân tập cùng Ferguson, kèm chú thích: "Chúc mừng sinh nhật sếp (biểu tượng trái tim đỏ) @manutd". Bài đăng tiếp theo, cho thấy Beckham đang ký hợp đồng đầu tiên với Manchester United, có nội dung: "Chúc ông chủ có một ngày tuyệt vời nhất (biểu tượng trái tim màu đỏ) @manutd."

Beckham rời Manchester United vào mùa hè năm 2003 để gia nhập Real Madrid với giá 32,3 triệu bảng Anh. Anh đã ra sân 159 lần cho Los Blancos trước khi chuyển đến LA Galaxy, AC Milan và cuối cùng kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại Paris Saint-Germain.

Mặc dù đã gặt hái được thành công sau khi rời Manchester United, nhưng quãng thời gian dưới thời Sir Alex Ferguson tại Old Trafford vẫn là giai đoạn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Sir David Beckham, với số lần ra sân ở đó nhiều hơn tất cả các CLB khác cộng lại.

Năm 2021, Beckham đã chia sẻ về mối quan hệ gắn bó của mình với Fergie. "Cảm giác cộng đồng và gia đình mà Sir Alex đã đảm bảo cho tất cả chúng tôi đều cảm nhận được là vô cùng quan trọng," cựu ngôi sao của MU Beckham nói với premierleague.com, "Tôi may mắn được thi đấu trong một đội bóng mà tôi đã ủng hộ từ khi còn nhỏ và cùng với một nhóm cầu thủ mà tôi đã chơi cùng trong một thời gian dài.

Điều đó đã giúp chúng tôi gắn kết hơn rất nhiều với tư cách là một đội. Chúng tôi luôn chiến đấu vì nhau trên sân từng giây từng phút. Sir Alex là một HLV xuất sắc và chúng tôi sẽ không thể đạt được những thành tựu như vậy nếu không có ông ấy. Ông ấy sẽ luôn là nguồn cảm hứng đối với tôi".

David Beckham chính thức giải nghệ vào tháng 5 năm 2013 sau sáu tháng thi đấu cho PSG. Hiện tại, David Beckham là đồng sở hữu CLB Inter Miami (Mỹ), nơi Lionel Messi đang thi đấu và vừa giúp Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử vô địch MLS.