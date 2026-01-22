MU đưa ra quyết định về tương lai của Bruno Fernandes 22/01/2026 12:31

(PLO)- MU đưa ra quyết định về tương lai của Bruno Fernandes bất chấp những bình luận kiên quyết của tiền vệ người Bồ Đào Nha về việc chuyển nhượng.

Với việc Bruno Fernandes đang có một mùa giải ấn tượng khác, MU đưa ra quyết định về tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Old Trafford. Theo tờ Mirror (Anh) MU đang rất muốn tiến hành đàm phán hợp đồng mới với Bruno Fernandes trước thềm World Cup 2026.

Đầu mùa giải này, đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes tiết lộ anh suýt chuyển đến CLB Al Hilal của Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái. Mặc dù thương vụ chuyển nhượng không thành hiện thực, Manchester United vẫn sẽ chuẩn bị cho những sự quan tâm tiếp theo dành cho cựu ngôi sao của Sporting Lisbon. Bruno Fernandes, 31 tuổi, đã bày tỏ mong muốn đưa ra quyết định về tương lai của mình sau khi World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico kết thúc.

Tuy nhiên, dường như MU rất muốn hiểu rõ ý định của Bruno Fernandes trước khi World Cup khởi tranh vào mùa hè, bất chấp những bình luận trước đó. ESPN đưa tin các quan chức của MU đang lên kế hoạch gặp gỡ Bruno Fernandes trước thềm World Cup để làm rõ quyết định của anh.

MU đưa ra quyết định về tương lai của Bruno Fernandes rằng họ rất muốn gia hạn hợp đồng với anh. ẢNH: EPA

Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes với MU kéo dài đến mùa hè năm 2027 và "quỷ đỏ" có quyền gia hạn hợp đồng thêm một năm, giữ anh ở Old Trafford đến năm 2028. Có thông tin cho rằng MU muốn để Bruno Fernandes tự quyết định bước đi tiếp theo của mình.

Tuy nhiên, người ta tin rằng Manchester United muốn Bruno Fernandes ở lại Old Trafford ít nhất thêm một mùa giải nữa. Trong trận đấu với Manchester City, Bruno Fernandes đã chứng minh chính xác lý do tại sao Manchester United không muốn để anh ra đi.

Lần thứ hai Michael Carrick dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền đã khởi đầu rất thuận lợi với chiến thắng vang dội 2-0 trước Man City trong trận derby thành Manchester. Bruno Fernandes đóng vai trò then chốt trong chiến thắng trước đội bóng của Pep Guardiola, kiến ​​tạo cho bàn thắng của Bryan Mbeumo.

Ban lãnh đạo MU rất muốn Bruno Fernandes ở lại Old Trafford để hỗ trợ quá trình chuyển giao sang HLV mới. Carrick đã có khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng khó có khả năng ông sẽ được giao vai trò làm HLV của MU dài hạn.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bruno Fernandes đã khiến các lãnh đạo MU bất ngờ khi nói với các nhà báo rằng anh tin MU đã sẵn sàng bán anh đi để thu tiền. Tiền vệ này cho rằng MU muốn bán anh, nhưng đã không làm vậy vì HLV lúc đó là Ruben Amorim muốn giữ anh lại.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Canal 11 của Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes cho biết: "CLB muốn tôi ra đi. Tôi đã nói với ban giám đốc rằng, tôi không nghĩ họ đủ can đảm để đưa ra quyết định đó vì HLV muốn tôi ở lại. Nhưng nếu tôi nói tôi muốn ra đi, dù HLV muốn tôi ở lại, CLB vẫn sẽ cho phép tôi."

Đội trưởng của Manchester United nói thêm: "Tôi được trân trọng, điều trân trọng tôi nhất chính là CLB của tôi, mặc dù gần đây tôi cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực. Ở Anh, một cầu thủ khi bước sang tuổi 30 là họ nghĩ anh ta phải thay đổi hoàn toàn. Vấn đề lòng trung thành không còn được coi trọng như trước đây nữa. Tôi lẽ ra có thể ra đi trong thời điểm thị trường chuyển nhượng này, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn".

Bruno Fernandes đã ghi 9 bàn và có 5 pha kiến ​​tạo trong 19 trận đấu tại Premier League mùa này, đồng thời cũng có một pha lập công trong trận thua 2-1 của Manchester United trước Brighton and Hove Albion tại FA Cup.