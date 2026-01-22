Điều khoản trong thương vụ MU mua lại Greenwood 22/01/2026 13:15

(PLO)- Lập trường của HLV Thomas Tuchel về việc triệu tập Mason Greenwood trở lại đội tuyển Anh và điều khoản mà MU có trong thương vụ chuyển nhượng.

Sự nghiệp quốc tế của Mason Greenwood đã bị đình trệ trong nhiều năm. Thành công của Mason Greenwood ở cấp CLB đã không thể lặp lại trên đấu trường quốc tế. Cựu tiền đạo của Manchester United đã chứng tỏ mình là một trong những chân sút sắc bén nhất Ligue 1 kể từ khi gia nhập Marseille vào năm 2024.

Cầu thủ 24 tuổi này đã giành danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 mùa trước, cùng với Ousmane Dembele, cả hai đều ghi được 21 bàn thắng. Greenwood tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong mùa giải hiện tại, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ligue 1 với 12 bàn và tổng cộng 20 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Trước khi chuyển đến Pháp với giá 23 triệu bảng Anh từ MU, Greenwood từng bị buộc tội hiếp dâm, hành hung và có hành vi kiểm soát và cưỡng bức bạn gái vào năm 2022, nhưng sau đó các cáo buộc đã được bãi bỏ. Greenwood phủ nhận mọi cáo buộc.

Trong thời gian thi đấu cho Manchester United, Greenwood được coi là một cầu thủ sẽ tỏa sáng cho cả CLB và đội tuyển Anh trong nhiều năm tới, thậm chí còn có trận ra mắt đội tuyển Anh vào năm 2020 - lần khoác áo duy nhất của anh cho Tam Sư.

Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý đã chấm dứt sự nghiệp của Greenwood với đội tuyển Anh, và anh vẫn chưa được triệu tập trở lại đội tuyển. Trước thềm Euro 2024, cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate đã thẳng thắn tuyên bố ông sẽ không xem xét Greenwood, và HLV hiện tại Thomas Tuchel trước đó cũng thừa nhận tiền đạo này "không nằm trong kế hoạch của ông".

MU mua lại Greenwood là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. ẢNH: PHOTONEWS

Chiến lược gia người Đức của tuyển Anh Tuchel cho biết, "Tôi chưa nói chuyện với Mason Greenwood cho đến bây giờ. Tôi chưa nói chuyện với Greenwood hay người đại diện của anh ấy. Theo tôi hiểu thì Greenwood đang cố gắng thi đấu cho tuyển Jamaica nên chúng tôi không xem xét thêm. Greenwood không nằm trong danh sách lựa chọn vào lúc này, và chúng tôi không nghĩ đến việc chọn anh ấy vào đội tuyển Anh".

Mặc dù Greenwood đã nộp hồ sơ để chuyển đổi tư cách thi đấu quốc tế của mình sang Jamaica, anh vẫn chưa có trận ra mắt cho quốc gia này, ngay cả sau khi anh được kỳ vọng sẽ có mặt trong danh sách lựa chọn của Jamaica tham dự vòng loại World Cup 2026 gặp Bermuda và Trinidad và Tobago hồi tháng 9 năm ngoái.

Với 42 bàn thắng trong 62 trận đấu cho Marseille, Mason Greenwood chắc chắn là một món hời đối với gã khổng lồ bóng đá Pháp, đội bóng đã trả thêm cho Manchester United 5 triệu bảng mùa trước nhờ việc giành vé tham dự Champions League.

Những khoản lợi nhuận tài chính từ việc bán Mason Greenwood vẫn có thể tiếp tục đến với "Quỷ đỏ" thành Manchester. MU đã cài điều khoản chia lợi nhuận lên tới 50% trong hợp đồng của Greenwood với Marseille. Theo đó, nếu đội bóng Ligue 1 bán Greenwood, MU sẽ nhận được gần một nửa lợi nhuận từ phí chuyển nhượng. Điều đó cũng đồng nghĩa MU có thể mua lại Greenwood với giá chỉ một nửa so với mức phí chuyển nhượng thực tế

Sau khi góp phần vào chiến thắng 2-1 của Marseille trước Newcastle United hồi tháng 11 năm ngoái tại Champions League, Greenwood đã đối đầu với một đối thủ khác đến từ Anh khi Liverpool hành quân đến sân Stade Velodrome. Kết quả, Marseille đã thua Liverpool 0-3. Tiền đạo này chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới Liverpool trong sáu trận đấu, bàn thắng duy nhất đó đến từ chiến thắng 3-2 của Manchester United trước đối thủ truyền kiếp này ở vòng 4 FA Cup năm 2021.