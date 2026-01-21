Phá đường dây cần sa qua mạng tại TP.HCM, bắt 28 người nước ngoài và Việt Nam 21/01/2026 06:26

(PLO)- Công an TP.HCM bắt giữ 28 người gồm người Việt Nam và người nước ngoài trong đường dây mua bán cần sa, thuốc lá điện tử chứa ma túy.

Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép cần sa trên không gian mạng. Động thái này nằm trong kế hoạch chủ động phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện trọng đại của đất nước.

Công an TP.HCM bắt 28 người trong đường dây mua bán cần sa qua mạng. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một đường dây chuyên cung cấp cần sa và thuốc lá điện tử chứa chất cấm.

Sau thời gian xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt và mời làm việc 28 người bao gồm cả người nước ngoài để điều tra, làm rõ về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 100% người bị đưa về trụ sở đều dương tính với chất ma túy.

Trong số 28 người bị bắt có cả người nước ngoài. Ảnh: CA

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tang vật gồm hơn 3,2 kg ma túy cần sa và 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Đây là nỗ lực của Công an TP.HCM trong việc chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng.