Tìm thấy 2 cây vàng của người dân đánh rơi xuống sông Hương 20/01/2026 12:25

(PLO)- Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế (TP Huế) đã tìm thấy 2 cây vàng của người dân đánh rơi xuống sông Hương tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim.

Trưa 20-1, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã tìm thấy cây vàng (lượng vàng) thứ hai, hoàn tất việc tìm kiếm toàn bộ 2 cây vàng mà người dân đánh rơi xuống sông Hương trước đó.

Các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế tìm kiếm cây vàng bị đánh rơi trên sông Hương. Ảnh: N.DO

Sau khi tìm thấy cây vàng thứ nhất vào rạng sáng, đội tạm dừng để nghỉ ngơi và tiếp tục tìm kiếm lúc 9 giờ sáng 20-1. Đến trưa, các thành viên đã tìm thấy cây vàng cuối cùng tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim (TP Huế)

Trước đó, vào khuya 19-1, mạng xã hội tại TP Huế xôn xao trước thông tin về việc một người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương. Theo giá thị trường hiện tại, số tài sản này ước tính trị giá hơn 300 triệu đồng.

Sự việc xảy ra tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim, một địa điểm ven sông thu hút đông đảo người dân và du khách. Ngay khi thông tin được chia sẻ, sự việc đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương.

Sau đó, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã đến hiện trường và tổ chức lặn tìm kiếm tại các vị trí nghi vấn.